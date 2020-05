Beto Magnani: “O lixo”

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O lixo

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Há algo de podre no reino! O lixo fede de longe! Nem os urubus dão conta de acabar com o mal cheiro!

A frase veio de dentro do açougue. Dei meia volta e entrei, não resisti. Era um senhor que andava agitado de um lado para o outro enquanto o açougueiro moía o seu pedido.

— Todo mundo sabe que eles escondem coisas! Todo mundo sabe que há mentiras! Alguns tentam disfarçar, mas não conseguem. Só pioram com argumentos absurdos. — continuou o senhor.

— O senhor vai querer mais alguma coisa? — perguntou o açougueiro, colocando a carne moída no balcão.

— Sim, quero abraçar o meu neto que não vejo há meses e mais dois quilos de costela de porco. — respondeu o senhor.

O açougueiro sorriu e foi buscar a costela.

— Parece que já resolveram o lixo. — comentou a moça que aguardava na fila.

— Ih moça, não tenha esperança. O lixo é eterno! — replicou o senhor

— Mas a nova empresa já está recolhendo. As ruas estavam nojentas mesmo — continuou a moça.

— O lixo não acaba. Transborda! — continuou o senhor.

— Pois é, dizem que o pessoal que estava recolhendo antes derrubava tudo de novo na rua, de tanto lixo que tinha no caminhão. — completou a moça.

— Não seja ingênua, moça! Tem muito mais lixo do que tinha naqueles caminhões. Eles escondem! Sempre foi assim. Está na história!

— O senhor está muito revoltado. — respondeu a moça, preocupada.

— O fedor vem de longe. Carniceiros assassinos! Milicianos de plantão! Aproveitam das doenças para aumentarem seus lixos! Usam até a mãe para forjar concorrências! Funcionário da Coca-Cola chama o dono da Pepsi de patrão e todo mundo acha normal! Sujeito diz que não falou Policia Federal porque falou PF e todo mundo acha normal! Mentem mais e pior para esconder antigas mentiras, que já viraram embrulho de carne de tão velhas!

— O senhor não está misturando as coisas? — perguntou a moça.

— Não moça. Não estou misturando nada. Eles é que misturam tentando nos confundir. Brincam com a morte! Subestimam a inteligência do povo. As intenções são óbvias. Mas os Urubus ainda vão achar a carniça que os amedronta. Quem matou a rainha está no palácio! Todo mundo já entendeu. Todo mundo já conhece essa história. Conhece Hamlet? Ser ou não ser!? Sempre foi assim menina. E infelizmente sempre será. Eis a questão.

— Aqui está a costela! — interrompeu o açougueiro.

— Ótimo. Obrigado. Já estava com saudade de usar o velho cutelo. Terei que afiá-lo.

O senhor foi embora. A moça, ainda assustada, comprou dois pacotes de pão de alho e foi também. O açougueiro ficou me olhando à espera do pedido. Tive vergonha de dizer que só entrei para ouvir a conversa. Pedi um quilo de Patinho. Em bife. (Magú)