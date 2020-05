Franco Catalano: “Era uma vez a Joia da Sorocabana”

Era uma vez a Joia da Sorocabana

Franco Catalano *

ARTE Santa Cruz já viveu épocas gloriosas. Lembro-me de meus familiares contarem, orgulhosos, as conquistas da “Joia da Sorocabana”: foi a primeira cidade do interior do estado a receber asfalto, umas das primeiras a ter semáforo, até aeroporto já teve nos tempos áureos. Mas e hoje? Dois terços da minha vida vivi aqui e, aparte de meu orgulho bairrista baseado nas boas lembranças que carrego, poucos são os motivos que terei para me gabar quando me recordar, saudoso, da infância na cidade.

Na época de ouro, o auge do café, tínhamos a ferrovia, que trouxe com sua chegada bons exemplos da arquitetura eclética, o que havia de melhor à época. A Estação da Estrada de Ferro Sorocabana foi desenhada pelo célebre Escritório Técnico Ramos de Azevedo, responsável, dentre outros, pelos projetos do Teatro Municipal de São Paulo e da Pinacoteca do Estado. O arquiteto eclético também projetou a antiga Câmara Municipal Santa-cruzense, próxima ao Icaiçara Clube. Santa Cruz estava no mapa.

Antes mesmo de saber o que era arquitetura, eu já admirava estas e outras obras do começo do século XX que se espalharam pela cidade. O belíssimo Palacete Plácido Lorenzetti, o Grupo Escolar e a Biblioteca Pública são exemplos deste período. Saindo dos anos 1920/1930 e avançando em direção aos anos 1950/1970, também encontramos belíssimos exemplos da boa arquitetura, agora influenciada pelo modernismo, como o atemporal Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Palácio da Cultura (Art Déco) e os Correios.

Existe um gap entre os anos 70 e os dias de hoje. Com exceção da tentativa de se criar uma arquitetura de interesse com a nova Câmara Municipal na Avenida Clementino Gonçalves, nada de bom surgiu na cidade no campo da construção de edifícios de caráter público. Até mesmo no campo residencial, tão promissor no passado — vide as residências Enid Catalano, Beatriz Quagliato e Calil Ali —, tudo que vemos são reproduções simplificadas de casas tiradas de revistas.

Existe uma cidade no norte da Espanha, chamada Bilbao, que encontrou na arquitetura de ponta um caminho para o estrelato mundial. Encargado pelo município, o arquiteto norte-americano Frank Gehry, famoso pelas linhas extravagantes, desenhou um museu jamais visto. Placas de titânio se amontoam, conformando um edifício que não passa batido pelos olhos de quem caminha pelas ruas da bela cidade. Bilbao entrou no circuito turístico obrigatório pelos apaixonados por arte.

Não sou suficientemente bairrista para pretender que Santa Cruz dê um passo tão grande, mas sou suficientemente cínico para provocar a população e o governo a saírem da zona de conforto e investirem, como dizia um grande professor, em Arquitetura com a maiúsculo.

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto