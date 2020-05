DICAS – Edição de 24/05/2020

Momento

Todo mundo sabe que a proposta de Marco “Cantor” para reduzir os salários dos vereadores é demagógica. No entanto, é uma ótima chance para derrubar os vencimentos e completar um processo de moralização que começou com a redução de salários de comissionados, feita pelo presidente Paulo Pinhata. Nesta esteira, também devem ser analisados os atuais salários de prefeitos e secretários. Se for o caso, reduzi-los também.

Exemplo

O Brasil está se transformando no País dos palavrões e o exemplo vem de cima, com o presidente Bolsonaro influenciando a todos de que falar impropérios é ser “autêntico”. Talvez por isso o vereador Edvaldo Godoy (SD), até aqui um pacato e respeitado professor, tenha decidido atacar desafetos com palavras inapropriadas. A Educação passa longe disso tudo.

Prefeito agradece

O vereador Murilo Sala (Podemos) apresenta, na próxima terça-feira, 26, uma sugestão ao prefeito Otacílio Parras: isentar todas as igrejas do pagamento de IPTU. A maioria já é isenta por força de um dispositivo constitucional, mas há aquelas que alugam prédios. Um desses imóveis, por sinal, pertence ao prefeito Otacílio Parras, que certamente vai agradecer ao Murilo Sala…

Avaliação?

Depois de uma polêmica provocada pela demora em assinar o contrato da coleta de lixo, o prefeito não quis comentar, na rádio Difusora, a avaliação dele sobre os serviços da nova empresa, a Ártico. “Ainda é muito cedo”, afirmou. No entanto, reconheceu que a Ártico “chegou muito bem equipada”.

Boi na linha

O prefeito de Piraju, José Maria Costa, teve que dar muitas explicações. Em sua página no facebook, ele saudou o feriado desta segunda-feira, 25, e convidou os turistas para visitarem a cidade. Em meio a uma enxurrada de críticas, “Zé” Maria voltou ao face e anunciou, numa “live”, que sua página havia sido hackeada. Portanto, segundo ele, o texto teria sido escrito por outra pessoa.

De saída

Na próxima semana, vence o prazo para desincompatibilização de agentes políticos que vão disputar as eleições municipais. É o caso do secretário de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Singolani. Ele não apenas deixa a pasta como também estará proibido de participar de qualquer evento oficial. Não poderá nem aparecer nos vídeos apresentados diariamente pelo prefeito Otacílio Parras.

Adiamento

Há rumores de que as eleições, por conta da pandemia do coronavírus, pode ser adiada para o dia 6 de dezembro.

Bancos atendem lei municipal

As agências bancárias de Santa Cruz do Rio Pardo já se adaptaram a uma lei do vereador Cristiano Neves (Republicanos), que obriga a disponibilização de álcool em gel nos caixas eletrônicos. O próprio Cristiano percorreu as agências e constatou a mudança.

Coisas de Política

Um golpe no dissidente

Na década de 60, um grupo político de Santa Cruz era comandado por um “cacique” com mão de ferro. Era comum, inclusive, seus comandados apresentarem papéis assinados em branco, numa demonstração de que seriam fiéis em tudo. Mas na Câmara de Santa Cruz, um vereador começou a se rebelar, incomodando o grupo pelo qual se elegeu.Inconformados, resolveram dar o troco: preencheram a folha em branco com a renúncia do vereador e, sem que ninguém percebesse, o documento foi protocolado pela presidência, comandado pelo referido grupo político.

Como qualquer deliberação só vale após a aprovação da ata, na sessão seguinte o primeiro secretário — também ligado ao grupo — leu o relatório dos trabalhos, omitindo que constava o pedido de renúncia do vereador dissidente. Esperaram mais quinze dias e, com o fato sacramentado e a ata assinada por todos os vereadores — inclusive o próprio —, o parlamentar foi tomado de surpresa quando a presidência o convidou para se retirar do plenário. O suplente foi convocado imediatamente…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)