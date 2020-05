Distrito de Sodrélia ganha velório, USF e o prédio da subprefeitura

Sem inauguração em época

de pandemia, evento só teve

uma solenidade religiosa

Uma antiga reivindicação dos moradores do distrito de Sodrélia foi entregue na manhã de terça-feira, 19. Um prédio construído pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) vai servir de sede da subprefeitura, de uma Unidade de Saúde da Família (USB) e de um velório. Este último era um pedido que perdurou por décadas em Sodrélia.

Não houve inauguração devido à pandemia de coronavírus que assola o País. O padre Lourenço realizou uma bênção no setor da unidade de saúde e, logo em seguida, começaram os atendimentos médicos e odontológicos.

A ala da USF foi batizada de “Maria Martins Gazola”, uma homenagem a uma antiga moradora de Sodrélia. Ela ajudava muitas pessoas e, religiosa, era a ministra da eucaristia da capela do distrito. Maria Gazola morreu em 2017, aos 79 anos.

Antes do prédio novo, a unidade de saúde funcionava provisoriamente em uma casa alugada pela prefeitura. A USF conta com dois consultórios médicos, um odontológico, uma sala de vacina e outra de consultas e uma farmácia. Todos os equipamentos, de acordo com a secretaria de Comunicação, são novos.

Velório

O velório era uma antiga reivindicação dos moradores de Sodrélia. Afinal, as famílias velavam o corpo de seus parentes em residências, na capela do distrito e no salão de festas.

A falta de um velório provocava problemas, especialmente quando duas pessoas ou mais pessoas faleciam no mesmo dia.

Agora, segundo o prefeito Otacílio Parras, outra reivindicação antiga está a caminho: o esgoto. A rede já foi implantada, de acordo com o prefeito, como parte da contrapartida pela assinatura do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto por mais 30 anos. A obra atrasou, porém, por causa da crise do coronavírus.