REPERCUSSÃO ONLINE

‘PROJETO DA

VERGONHA’ DEVE

VOLTAR A PLENÁRIO

A Câmara Municipal de Santa Cruz também é uma vergonha. Muito triste.

Lysandra Consani (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Tomem vergonha em suas caras. Tenham a decência de, pelo menos uma vez, fazer de conta que fazem algo de útil e admirável. Nem às vésperas das eleições vocês disfarçam essas “caras de pau”. E ainda vêm falar de cara feia?

Rafael Di Castro (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Se pegou dinheiro público e não quer devolver, e ainda diz que não tem medo de cara feia, é porque não tem vergonha na cara. Atenção, povo de Santa Cruz, cabe a você decidir em quem votar nas próximas eleições. Guardem bem o nome de cada um.

Divas Rosa Camargo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Caramba! Será que esses camaradas não têm vergonha na cara? Povo de Santa Cruz, na próxima eleição vamos varrer esses vereadores.

José Roberto (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

O HOMEM QUE

FOTOGRAFOU

O PASSADO

Que linda homenagem. Parabéns por compartilhar essa linda história com a gente. E parabéns a essa família que abrilhantou a vida de muitos por anos.

Vitória Maria (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Como diz a reportagem: “Difícil uma família que não tenha fotos nesse estúdio”, temos também várias tiradas aí!

Stela Ambel (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Tenho fotos de primeira comunhão e de casamento tirada por ele. Estudei com a Catarina. Ia muito na casa deles. Minha família era muito amiga. Saudades, povo bom…

Maria Eunice (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Fotos do Leitor

Antiga residência de

Jaime Castanho de Almeida

— Por Edilson Arcoleze:

A casa acima foi demolida recentemente. O primeiro morador e proprietário foi Jaime Castanho de Almeida. Jaime nasceu no ano de 1891, filho de João Castanho de Almeida e Ambrosina Castanho de Almeida. Foi vereador e prefeito de Santa Cruz em 1936. Casado com Italia Cezar de Almeida, tiveram os filhos Maria de Lourdes, Helio, Wilson e Nilton. Faleceu com 80 anos de idade em 26/10/1971.