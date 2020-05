Após reportagem do DEBATE mostrando a falta de bocas de lobo, “sarjetões” e bueiros no bairro Morada do Sol, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo resolveu agir. Mas não adiantou muito. As ruas do bairro seguem com lodo, e moradores sofrem com a falta de escoamento. Os bueiros não foram desentupidos e continuam repletos de lixo. Houve apenas a instalação de barreira asfáltica.

Publicado na edição impressa de 24/05/2020