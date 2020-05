Prefeito acusa lotérica de Santa Cruz de dar ‘golpe’ em carnês

Sem apresentar provas, ele

disse que lotérica ‘ganhou a

mais’ em autenticações

O prefeito Otacílio Parras denunciou, na rádio Difusora, a lotérica “Santa Cruz”, localizada na rua Conselheiro Dantas, por supostamente “dar um golpe” para ganhar mais dinheiro nas autenticações. Segundo ele, o estabelecimento será denunciado ao Banco Central, à Caixa Econômica e deve responder, inclusive, um processo criminal. “Isto vai ser feito. O crime ocorreu e já vinha acontecendo há muito tempo”, afirmou.

Otacílio disse que a lotérica fazia autenticamentos a mais nos pagamentos de carnês do IPTU. O contribuinte que pagava o tributo à vista, em parcela única, deveria ter uma única autenticação no carnê, que possui uma folha especial para quitação total. No entanto, segundo o prefeito, a lotérica autenticava todas as folhas de pagamento a prazo. A medida foi possível porque em Santa Cruz não há desconto para pagamento à vista do IPTU.

“Tem gente dando golpe para ganhar a mais”, disse, “quitando oito vezes um mesmo carnê”. Otacílio disse que a prefeitura paga R$ 2 por cada autenticação. No entanto, reconheceu que este convênio é com a CEF e não com a casa lotérica. “Está sendo roubado e desviado o dinheiro da prefeitura”, afirmou. “Estamos montando um processo para ser denunciado”, revelou.

A reportagem procurou o dono da lotérica na tarde de sexta-feira, mas ele ainda não sabia da denúncia. Disse que iria se informar e se pronunciar na próxima semana.

Na internet, porém, há informações sobre autenticações de documentos pelas casas lotéricas. Elas ganham uma porcentagem fixa sobre os jogos — cerca de 8,61%. Ou seja, para cada volante da Mega Sena, a casa lotérica recebe R$ 0,31. Já em relação aos serviços bancários, inclusive autenticação de boletos, os valores são ínfimos, pouco mais de R$ 0,50 por documento.

Além disso, existe uma limitação de valores para o pagamento de boletos, incluindo impostos. Documentos de outros bancos, por exemplo, são aceitos até o máximo de R$ 1 mil. Assim, é possível que o IPTU à vista não possa ser registrado pela máquina da lotérica, sendo “repartido” nas prestações menores.