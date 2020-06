DICAS: Edição de 31/05/2020

Investigação

A íntima ligação entre empreiteiras do “cartel do lixo”, entre elas a MRover, será investigada pelo Ministério Público. Afinal, a empresa prestou serviços ao governo de Otacílio Parras (PSB) durante quase sete anos, cobrando horrores e fazendo um trabalho muito questionado. A Ártico, que assumiu a coleta de lixo e limpeza pública, ganhou a licitação pela metade do preço. Enquanto tudo isto acontece, a nossa Câmara Municipal vai bem, obrigado.

Lá e cá

Um dia após reportagem do DEBATE sobre a denúncia de um empresário contra o prefeito Pocay, de Ourinhos, vereadores do município já passaram a articular a abertura de uma CPI. Em Santa Cruz, no entanto, a Câmara se limitou a dois requerimentos.

Caravana

A indústria Tecnal, de Ourinhos, estava programando durante a semana — e, segundo consta, financiando — uma caravana que estaria hoje em Brasília, num ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A empresa é de familiares do prefeito Lucas Pocay (PSD). Tem gente considerando arriscado o retorno, numa semana em que os casos de covid-19 em Ourinhos bateram recordes.

Sinalização

As tais “lombofaixas que a administração está implantando em diversas vias de Santa Cruz do Rio Pardo realmente são uma boa alternativa para o excesso de velocidade. No entanto, em vários locais faltou sinalização. O resultado agradou mecânicos, que tiveram aumento no caso de molas quebradas em veículos.

Euforia

Apesar do entusiasmo dos comerciantes de Santa Cruz do Rio Pardo com a reabertura das lojas a partir desta segunda-feira, a situação da pandemia no município ainda não é boa. Será preciso uma conscientização geral, muita fiscalização e uma severa orientação dos clientes por parte dos comerciantes. Só assim a cidade poderá reverter o aumento consistente de casos que começou a ser registrado a partir da semana passada.

Reuniões

Com a proximidade das convenções municipais para a escolha dos candidatos, que vão acontecer em julho, as reuniões políticas aumentaram em ritmo frenético. Somente neste sábado o vereador Murilo Sala (Podemos) participou de três reuniões. Ele é pré-candidato a prefeito de Santa Cruz.

Iluminação

Apesar de ter anunciádo há semanas que muitas obras do município seriam canceladas, o prefeito autorizou licitação para compra de iluminação LED em vários locais de Santa Cruz. Pelo jeito, ainda sobra dinheiro, apesar da pandemia.

Ato de solidariedade e fé

Um grupo de evangélicos de Santa Cruz do Rio Pardo fizeram uma oração especial na tarde de sábado, 30, em frente à Santa Casa de Misericórdia. O objetivo do encontro foram os pacientes de covid-19 que estão internados no hospital, um em estado grave.

Coisas de Política

O dilema do aumento

O vereador tinha enviado um pedido ao prefeito para conceder aumento de 50% ao funcionalismo público. Na sessão em que o projeto seria discutido, a proposta do prefeito era de apenas 10%.

A casa estava cheia de funcionários. O autor do pedido, na hora de votar, ficou em dúvida: se votasse a favor, estaria concedendo apenas 10% de aumento, o que não satisfaria os servidores; se votasse contra, não estaria aprovando nem os 10%.

Virou-se, então, para o presidente da Câmara e perguntou como deveria votar. “Se você estiver de acordo com os 10%, fique sentado. Se for contra, se levante”.

O vereador pensou e retrucou que não poderia ficar sentado nem se levantar, narrando seu dilema.

O presidente foi enfático:

— Se não pode ficar sentado nem de pé, então deite ou fique agachado.

O colega não gostou da brincadeira. Mas votou a favor dos 10%……

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)