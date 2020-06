Polícia Civil faz ação conjunta com CPFL contra ‘gatos’

Em operação conjunta entre a Companhia Paulista de Luz e Força – a CPFL – e a Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo na quarta-feira, 27, foram constatadas pelo menos quatro irregularidades em pontos de energia no município. Ao total de quatro diligências, dois foram na área rural, e outros dois dentro da cidade.

Uma ligação clandestina que não existe na base de registros da CPFL e com medidor comprado no mercado ilegal, simulando os equipamentos da companhia, uma residência com desvio de energia que não atendia aos requisitos técnicos, um antigo “Haras” ligado direto na rede de distribuição e em local de tratar reciclagem ligado direto na rede, mas sem registrar energia, foram encontrados.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia ainda na quarta-feira. Eles poderão responder por fraude ou furto qualificado. A pena do segundo caso varia de dois a oito anos de prisão. Houve inclusive perícia técnica. A previsão é que a operação continue.