Diego antecipa a exoneração para se candidatar a prefeito

Prazo para desincompatibilização terminou nesta quinta-feira, 4

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Diego Singolani não é mais o secretário de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele foi exonerado na quinta-feira, 28, e deixou o cargo no dia seguinte, 29. Na verdade, Diego está se desincompatibilizando para se candidatar a prefeito nas eleições de outubro. O prazo termina na próxima quinta-feira, mas a saída foi antecipada.

Indicado como candidato governista à sucessão desde agosto do ano passado, o secretário foi escolhido pessoalmente pelo prefeito Otacílio Parras (PSB). O prefeito, por sinal, também indicou o candidato a vice na chapa, que será Edvaldo Godoy. O vereador já estava indicado desde março do ano passado, quando Edvaldo aceitou o convite e abandonou a oposição para se transformar num dos mais ferrenhos defensores do governo na Câmara.

Diego é secretário de Saúde desde 2014, quando substituiu Daniel Guarido Júnior, de Ourinhos, o primeiro escolhido de Otacílio Parras para a Saúde, que saiu porque estava numa situação de acumulação ilegal de cargos e podia comprometer o próprio prefeito.

Ex-funcionário da Santa Casa de Misericórdia, Diego Henrique Singolani Costa tem 32 anos e já foi “office boy” e ajudou a mãe numa loja no centro da cidade. Ele é formado em Administração Hospitalar.

O agora ex-secretário vai disputar sua primeira eleição. Diego já foi filiado ao PSOL, mas em outubro do ano passado ingressou no PSD do ex-deputado federal e ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Até o partido de Singolani foi escolhido a dedo pelo prefeito Otacílio Parras, ao fazer as contas dos apoios que deve receber nas eleições.

O grande dilema é, caso Diego seja eleito prefeito, se ele vai disputar a reeleição, como tem acontecido com os prefeitos dos últimos vinte anos — Adilson Mira, Maura Macieirinha e Otacílio Parras.

É que Otacílio já anunciou que deseja voltar à prefeitura em 2024. Neste caso, Singolani, em caso de vitória, “esquentaria” a cadeira para um possível retorno do atual chefe do grupo político.

O prefeito já indicou a enfermeira Carla Cristina Andrade para substituir Diego. A escolha teve a participação do próprio ex-secretário, que defendia a manutenção de um perfil técnico na pasta.

Prazo se aproxima

De acordo com informações, Diego Singolani é o único secretário do governo que vai se afastar para disputar as eleições de outubro.

Há casos de outros servidores públicos comissionados, mas cuja desincompatibilização deve acontecer em julho. É o caso do atual diretor de Vias Urbanas, José Nilton Fernandes, que deve disputar o cargo de vereador. Provavelmente ele seja o único servidor da prefeitura a se afastar para disputar a eleição deste ano.

Já para o cargo de vice-prefeito, não é necessário o afastamento porque Edvaldo Godoy é vereador, não se sujeitando ao prazo definido na Lei Eleitoral.