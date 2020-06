Sem inauguração, ‘Centro de Saúde da Mulher’ já está funcionando

Unidade exclusiva para mulheres já tem ultrassom e médicos para o atendimento de grávidas; pandemia atrapalhou o projeto

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Centro de Saúde da Mulher “Maria Perpétua Piedade Gonçalves” começou a funcionar na manhã de terça-feira, 26, no prédio da antiga maternidade. O nome da homenageada foi mantido e estava acertado desde quando o prefeito Otacílio Parras (PSB) retomou o prédio do antigo hospital particular de Santa Cruz do Rio Pardo, desativado havia anos. No local, na praça São Sebastião, já funciona desde novembro do ano passado a secretaria da Saúde.

A obra deveria ter sido inaugurada em maio do ano passado, mas houve sucessivos atrasos. No entanto, é uma das mais importantes do governo de Otacílio Parras. Além disso, foi um projeto coordenado durante anos pelo ex-secretário de Saúde Diego Henrique Costa Singolani, que deixou o cargo na sexta-feira, 29, para ser candidato nas eleições de outubro.

Um dos motivos para o atraso foi a compra dos equipamentos, feita através de processos licitatórios. O último aparelho a chegar foi o ultrassom. Em seguida, uma equipe passou por treinamento especializado para o manuseio dos aparelhos.

O prefeito tinha planos para fazer um grande evento de inauguração do Centro da Mulher. Porém, a pandemia da covid-19 e a proximidade do período eleitoral transformaram o ato numa pequena solenidade religiosa na manhã de terça-feira. O frei Bruno Moreira realizou uma bênção nas instalações e o atendimento começou em seguida.

No início, o atendimento vai se resumir a consultas a gestantes e pré-natal. Todas as mulheres grávidas que estavam sendo atendidas em postos de saúde estão sendo realocadas para o novo Centro da Mulher. A medida também evita o contato social das gestantes com outros pacientes, imprescindível neste período de pandemia de coronavírus.

A nova unidade de saúde vai contar com todos os obstetras e ginecologistas que atendem na rede municipal. A ala de ultrassom já está funcionando, assim como os exames de pré-natal e o consultório odontológico. Além disso, o local dispõe de vários consultórios, sala de esterilização, enfermeiras, salas especiais para Papanicolau e Colposcopia e até um centro cirúrgico.

O novo Centro da Mulher tem capacidade para 300 atendimentos por mês. O ex-secretário de Saúde, Diego Singolani, avaliou que o número é adequado para o município.

Ele revelou que a quarentena provocada pela pandemia prejudicou os planos para iniciar o atendimento completo, conforme o projeto original. Segundo Diego, nos próximos meses, após o fim da pandemia e a normalização da agenda, o Centro da Mulher terá psicólogas, nutricionistas e assistentes sociais.

O plano completo prevê um atendimento multidisciplinar. Inclusive, as crianças de até seis meses de idade serão atendidas no mesmo local, conforme preconiza o governo federal através do projeto “Rede Cegonha”.

Hoje, este atendimento é feito no Centro de Saúde da avenida Tiradentes, o conhecido “Postão”, através do ambulatório de puericultura. Em pouco tempo, este setor também vai migrar para a nova unidade. Segundo Singolani, a enfermeira responsável no novo Centro da Mulher tem vasta experiência em hospitais, até mesmo alguns especializados em oncologia.

Já os exames de mamografia vão continuar sendo feitos na Santa Casa de Misericórdia, mas há planos para implantação de uma ala também no Centro da Mulher. No entanto, a mamografia e a densitometria não serão implantadas no atual governo. “Não temos nem condições de estipular um prazo para estes equipamentos”, admitiu Diego Singolani. “Por enquanto, a unidade vai encaminhar a mulher para fazer estes exames na Santa Casa, através do sistema SUS”, explicou o ex-secretário de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo.

Prédio foi retomado

de grupo particular

Apesar de começar a funcionar na década de 1950, a antiga maternidade “Maria Perpétua Piedade Gonçalves” já vinha sendo planejada muitos anos antes. A ideia era dotar Santa Cruz do Rio Pardo de um segundo hospital, mesmo particular. O prédio construído pelo município foi cedido a um grupo de jovens médicos que estava chegando na cidade.

Entre eles estava o carioca Luiz Carlos Famadas, que logo se retirou da sociedade. Permaneceram à frente da maternidade os médicos Calil Ali, Paulo Corazza e Zurray Tarraf. No início, o hospital também atendeu pacientes do antigo INPS — atual SUS.

A maternidade, entretanto, não se modernizou e acabou sucumbindo à concorrência da região e de clínicas particulares. Em 2013, fechou as portas e o prédio passou a abrigar consultórios de familiares dos dirigentes. O prefeito Otacílio Parras pediu a reversão de todo o patrimônio do antigo hospital ao município e houve necessidade de intermediação do Ministério Público.

A solução foi a celebração de um TAC — Termo de Ajuste de Conduta — entre os antigos dirigentes e o município. Em junho de 2017, começou a reforma do prédio.