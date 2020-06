Um mês depois, Otacílio segue em silêncio sobre ‘cartel do lixo’, mas MP vai apurar

Exatamente um mês depois da primeira reportagem do jornal, Otacílio não se pronunciou sobre caso que envolve empreiteira que prestou serviço de coleta em praticamente todo o seu mandato

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Apesar do silêncio do prefeito Otacílio Parras (PSB) e de sua administração sobre o caso, o Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo vai abrir inquérito para investigar o “cartel do lixo”. A informação é da promotora Paula Bond Peixoto.

A primeira reportagem do jornal sobre o ‘cartel do lixo’ foi publicada há exatamente um mês. Desde então, Otacílio não pronunciou uma palavra sequer sobre o caso. A prefeitura, por sua vez, também não abriu processo administrativo para verificar se houve tentativa de fraude.

Não há lei específica que determine os casos em que o processo administrativo deva ser aberto no âmbito municipal. A prática, no entanto, mostra que a prefeitura tem realizado o procedimento sempre que há suspeita de irregularidades.

Assim, a ausência do procedimento interno para apurar uma eventual tentativa de fraude por parte das empresas que participaram da licitação pode enquadrar agentes públicos no crime de prevaricação.

Uma das empreiteiras que pode estar envolvida no caso é a MRover, que prestou serviço de limpeza pública em Santa Cruz nos últimos seis anos — todos no governo de Otacílio Parras.

A MRover chegou a ter o contrato prorrogado por motivos excepcionais, já que o período máximo de renovação legal são cinco anos. Pode ser prorrogado por mais 12 meses em regras específicas. No caso da MRover, a prefeitura alegou vantagem financeira para o município.

A justificativa é controversa, já que a administração não informou quem indicou as empresas que participaram da cotação. Conforme já publicou o DEBATE, houve vezes em que empresas ligadas ao grupo da empreiteira levaram orçamentos à prefeitura, segundo contou, em sigilo, um ex-funcionário da área administrativa da MRover.

Além disso, a própria MRover participou da cotação e ofereceu um valor acima do que era praticado por ela mesma em Santa Cruz do Rio Pardo.

Há duas semanas, o próprio Moisés Rovere contou ao DEBATE que sua empreiteira, ao se instalar no município, comprou um caminhão por indicação do prefeito. Segundo o empresário, Otacílio também interferia na contratação de funcionários da terceirizada.

Até ontem, 30, o prefeito seguia sem se pronunciar a respeito das reportagens. A estratégia adotada seria o silêncio para abafar o caso.

Mas outros fatos podem vir a ser confirmados pelo Ministério Público. Dois ex-funcionários relataram ao DEBATE, por exemplo, que o empreiteiro Adriano Nascimento teria vindo a Santa Cruz para conversar com o prefeito — que havia dias estava criticando a MRover por demissão de pessoal.

Os ex-funcionários não sabem relatar o teor da suposta conversa. O prefeito Otacílio Parras nega que ela tenha ocorrido, mas Moisés Rovere não desmentiu o acontecido. Conforme publicou o DEBATE na semana passada, Rovere sugeriu Adriano veio a Santa Cruz do Rio Pardo para esclarecer o motivo das demissões para Otacílio Parras.

Rovere deu a declaração durante conversa informal na Redação do DEBATE — que foi gravada. Depois, passou a dizer sistematicamente que desconhece a conversa. Após o DEBATE publicar sua própria fala, Rovere acusou o jornal de “distorcer as informações”.