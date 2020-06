Esportiva desiste de disputar ‘Segundona’

Anúncio foi feito pelo presidente Luciano Rosalém diretamente ao presidente da FPF; time não sofrerá nenhuma sanção

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Esportiva Santacruzense está fora do calendário do futebol profissional neste ano. Na semana passada, o presidente Luciano Rosalém, o “Galeguinho”, informou ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Fernando Soares Gomes da Silva, através de videoconferência, que o time não vai mais disputar o campeonato da antiga “Segundona” — rebatizada de “B1”. A justificativa é falta de condições técnicas e financeiras. Segundo o dirigente, a longa paralisação por causa da pandemia de coronavírus atrapalhou os planos do clube.

Galeguinho, entretanto, afirmou que recebeu a garantia de que não haverá qualquer punição à Santacruzense. Afinal, o campeonato deveria ter começado em abril, mas foi suspenso por prazo indeterminado. A última avaliação é de que o futebol da Segunda Divisão pode voltar a campo em setembro. Mesmo assim, a data não está confirmada oficialmente.

Além disso, segundo informou o presidente da Esportiva, outros clubes enfrentam dificuldades semelhantes e também podem anunciar a desistência da temporada.

No início do ano, quando ainda não havia pandemia, o clube já enfrentou a interdição do estádio municipal “Leônidas Camarinha” porque um laudo oficial avaliou que o local possuía uma capacidade de público inferior ao exigido pela Federação Paulista. Uma nova vistoria recolocou o clube na disputa do campeonato paulista.

Com patrocinadores definidos e um novo elenco treinando, a Santacruzense chegou a alugar duas moradias para servir de alojamento dos jogadores. Além disso, a comissão técnica estava definida e a diretoria chegou a contratar massagista, copeiro e cozinheiro. “O grupo todo tinha em torno de 30 pessoas”, explicou Galeguinho.

Todos foram dispensados e as residências, devolvidas. Quando o futebol brasileiro foi suspenso pela pandemia de coronavírus, os dirigentes da Esportiva ainda tinham esperança de que o prazo seria curto. “Infelizmente, esta demora prejudicou todos os nossos planos. O pior é que os jogos podem recomeçar sem torcida, o que fatalmente vai aumentar nosso déficit”, disse.

O dirigente revelou que possivelmente o retorno do futebol será cercado por uma série de protocolos ainda não definidos. “Além dos estádios vazios, a Saúde deverá impor uma série de regras e nem mesmo as viagens de ônibus podem ser autorizadas. Então, ficou muito difícil”, afirmou, “e não tivemos outra alternativa a não ser desistir de qualquer atividade neste ano, pois o campeonato deve durar somente três meses”.

No meio da semana, o prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que o estádio municipal “Leônidas Camarinha” vai continuar interditado por tempo indeterminado. Ele disse que a prática de futebol está suspensa em todo o município, inclusive em campos particulares. Otacílio afirmou que, caso haja alguma denúncia, até mesmo campos particulares podem ser interditados.

De olho em 2021

Luciano disse que no segundo semestre vai começar a programação do time para a temporada de 2021. “Foi uma pena. Pelos treinamentos, o elenco era bom e certamente iria trazer alegrias à torcida”, afirmou.

O problema, segundo ele, é que este mesmo elenco não vai se repetir na próxima temporada. É que alguns jogadores “estouraram” o limite de idade exigido para a “Segundona”, que é de 23 anos. “Mas outros podem voltar”, anunciou.

Ele explicou que todas as despesas do “desmonte” do time foram pagas pelos patrocinadores, que não suspenderam a verba até o mês passado. Galeguinho disse que a decisão de se retirar da atual temporada foi tomada com o aval de toda a diretoria.