Franco Catalano: ‘Novos’ espaços no mundo pós pandemia

‘Novos’ espaços no

mundo pós pandemia

Franco Catalano

CULTURA Quem um dia se imaginou dando banho em uma lata de cerveja? Ou despindo-se antes de entrar em casa? Eu certamente não.

Enquanto desenhista de espaços, tenho me perguntado com frequência como serão os projetos depois que tudo isso acabar. Este tema, aliás, já se tornou batido nas infinitas lives que dominaram o Instagram. E ninguém tem uma resposta precisa.

Espaços ao ar livre, com bancos, árvores e gramado bem cuidado certamente são desejo de consumo de muitos cidadãos que seguem mantendo o isolamento social, conforme diretrizes das organizações médicas, sobretudo nas grandes cidades, onde apartamentos com sacada são privilégio de poucos e casas com quintal de pouquíssimos. Aqui no interior temos um ar mais puro, uma rotina mais leve, deslocamentos mais curtos. Mas nem por isso deixamos de imaginar novos e melhores espaços.

Antes, entrar em casa era um ato simples que fazíamos praticamente no automático. Agora, tornou-se um verdadeiro ritual: remover os calçados, deixando-os para fora; higienizar máscaras e mãos; trocar de roupa antes de deitar-se no sofá para não o contaminar com as impurezas que eventualmente carregamos da rua. Associo este ritual de purificação às antigas fazendas coloniais, onde vestíbulos com lavatórios serviam para remover o barro antes de adentrar a residência, deixando a sujeira para fora, como se o espaço habitacional fosse — como deve ser — um santuário particular.

Olhar para o passado, para aprender com ele e reinterpretá-lo é uma maneira inteligente de encarar mudanças. Os novos espaços e maneiras de projetar, em vez de buscar uma (im)previsão futurística, podem conectar-se ao que já conhecemos. Termos como integração de ambientes, loft, micro housing, studio, entre outros, vinham sendo cada vez mais explorados e glamurizados. Agora, neste período em que estar dentro de casa quase o dia todo tornou-se regra para aqueles que podem praticá-lo, a tendência de minimizar a habitação cobra seu preço.

Muitos reclamam da sensação de enclausuramento, da falta de sol, da insuficiência de espaço, da falta de privacidade. Esses problemas, ouso afirmar, seriam em grande parte sanados em uma habitação tradicional paulista: nas casas bandeiristas do século 18 havia espaço de sobra, graças à implantação em grandes terrenos ligados à natureza; os alpendres (ou varandas) proporcionavam a transição entre interior e exterior, permitindo um exercício de contemplação; os espaços eram bem definidos, cada cômodo com sua função.

Não é saudosismo de um tempo que não vivi, nem a defesa de um estilo revivalista. Mas permitir que a especulação imobiliária e as grandes corporações ditem nosso modo de viver, em verdadeiras gaiolas contemporâneas, onde as medidas são dadas em centímetros, não me parece o caminho mais humano. O morar deve ser digno. E dignidade tem a ver com abundância de espaço, de luz e de ar. As novas configurações do mundo pós-pandêmico não precisam ser tão novas, afinal.

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto