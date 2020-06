Beto Magnani: O Vinho

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O Vinho

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

Entraram para comprar uma garrafa de vinho. Falavam alto.

— Mentira é crime!

— Se não causar dolo a ninguém não é crime!

— Qual mentira não causa dolo?

— Aquela que te poupa de uma verdade dolorida.

— Essa é a pior!

— Eu só minto por boas causas. Mentiras pequenas. Não faz mal a ninguém.

— Um grande mentiroso é feito de pequenas mentiras.

— Mas para se safar de algumas enrascadas é preciso umas mentirinhas de vez em quando. Para não perder a moral.

— Pois é. Essa é a moral do mentiroso. Mente a todos e a si mesmo, acreditando não ser o mentiroso que é.

— Quem mente para si mesmo é a tia. Finge que é feliz com o tio. E o tio também. Finge que é feliz com ela.

— E olha que são vinte e cinco anos de casamento.

— Então, é isso que eu estou falando. Eles estão bem na mentira. É conveniente. Melhor assim.

— Porque não experimentaram a verdade.

— Morreriam.

— É possível. Mas acho que seriam mais felizes.

— Mortos?

— Mas quem sou eu para me meter nas mentiras dos outros. Já é difícil cuidar das minhas.

— Talvez você tenha razão, pequenas mentiras o tempo todo não é bom não. Você acaba desacreditado.

— Sim.

— Melhor uma grande mentira do que varias mentirinhas. Mais fácil acreditarem, já que não foi dita por um mentiroso. Boa reputação é tudo.

— Já pensou na possibilidade de não mentir nunca?

— Impossível.

— Tenho conseguido.

— Não mentir não é humano. Só se você for geneticamente modificado. Transgênico.

— Exatamente. Agora você acertou na mosca! Eu não te falei nada ainda, mas há três meses que faço parte de uma experiência do Laboratório do Genoma Humano da USP. Com a Doutora Katz. Tomo injeções diárias para só falar a verdade.

— Sério?

— Seríssimo. O objetivo da pesquisa é descobrir se é possível a verdade absoluta num elemento vivo. Partem do princípio de que a verdade absoluta só existe na física, na matéria. Não é biológica.

— Hã?

— No entanto a grande questão é que a verdade da física precisa ser interpretada por seres biológicos. No caso, os humanos. E esses, apesar de inteligentes, não estão imunes às mentiras. A expectativa da Doutora Katz é que a nova vacina crie humanos capazes de ver a realidade sem mentiras. Isso possibilitará análises mais precisas do ponto de vista científico.

— Uau! E você está conseguindo?

— Sim. Acho que sim.

— Eu também. Faz tempo que não minto. E sem vacina!

— Vai nessa. Melhor você começar a enxergar as suas antes que seja devorado pela Esfinge.

— Quê?

A garrafa de vinho escorregou da mão interrompendo a conversa. O som do vidro estourando foi o acorde final do diálogo. Eles saíram correndo antes que atendente voltasse do banheiro e visse o piso da loja de conveniência ensanguentado de vinho.

— O que houve? — me perguntou a moça atendente.

— Não sei. Só ouvi o barulho, não vi ninguém. — menti, não resisti.

— Aqueles moleques! Com certeza foram eles!

Fiquei quieto. Peguei o meu pão de queijo e fui embora. Saí pensando que deveria ter dito à moça que de fato foram os dois jovens que quebram a garrafa. Menti sem pensar para não me comprometer. Que merda. Mas se ela tinha certeza de que foram aqueles dois, por que me perguntou? Do que duvidava? Terminei o pão de queijo antes de chegar ao posto de saúde. Fui tomar vacina. Da gripe. (Magú)