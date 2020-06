Nalini: Manchas de óleo & Manchas de sangue

Manchas de óleo

& Manchas de sangue

José Renato Nalini

Da Equipe de Colaboradores

Há alguns meses, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo que poluiu suas praias. Primeiro o Nordeste, depois a Bahia, em seguida Espírito Santo e, quem duvida, que não passou pelo litoral fluminense e carioca, paulista, paranaense, catarinense e gaúcho.

Eram dez os Estados atingidos, quase quinhentas localidades afetadas. Riscos para a saúde, para a fauna e flora marítima e golpe de morte no turismo.

Essas manchas de óleo constituem uma emblemática metáfora. O Brasil continua com outras manchas, mais graves ainda. São as manchas de sangue dos que lesaram a Pátria e só vão responder criminalmente por seus delitos hediondos, após os mais de cem processos nas quatro sofisticadas instâncias judiciárias.

As consequências do profundo golpe contra a ética, a moral, a política, a economia e as finanças brasileiras são até mais nefastas do que as produzidas pelos navios petroleiros que jogaram óleo e piche no mar territorial desta pobre nação.

Feriu-se a autoestima do brasileiro. Ele já não acredita em política, em qualquer instituição. A falência da Democracia Representativa já era um fenômeno registrado em todo o planeta. Só que aqui, o crescimento da desigualdade, com treze milhões de desempregados e treze milhões que ingressaram na faixa dos miseráveis, tudo é muito pior.

Não é fácil estimular o brasileiro honesto a persistir no seu trabalho e a fazer de seu microcosmo o ambiente de crença e de esperança no futuro de um País que foi depenado e que a pequena política interfere na adoção de providências drásticas para retomar a senda do desenvolvimento.

Os políticos profissionais precisam ter juízo para responder de forma consequente aos anseios do povo. O Judiciário está agora na alça de mira, como se todos os juízes fossem aqueles intérpretes que se afastam dos anseios da população e se considerassem deuses, donos absolutos da verdade, perdida a noção de que o Estado – de que fazem parte – é mero instrumento a serviço do ser humano.

O direito é ferramenta para facilitar a vida angustiante dos seres vivos, nessa peregrinação efêmera e frágil por um planeta que está sendo destruído pela cupidez e pela ignorância.

Direito, lembrava o jusfilósofo Miguel Reale, é fato, valor e norma. Quando o valor que a população empresta a uma norma não coincide com a sua leitura pelo Judiciário, algo não anda bem.

O momento é nevrálgico. Embora os juízes não dependam da opinião pública, não podem perder de vista que são funcionários pagos pelo povo. O único titular da soberania é o povo, não o juiz.

Se isso não for considerado, o prognóstico para o amanhã pode não ser a visão beatífica do melhor dos mundos.

* José Renato Nalini

é desembargador,

reitor da Uniregistral,

palestrante e conferencista.

Foi presidente da

Academia Paulista de Letras