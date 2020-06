Dinheiro da Saúde foi usado para atender ‘cartel do lixo’ em contrato superfaturado

TCE rejeitou contrato e apontou superfaturamento; Otacílio sabia que empresa contratada repassaria o serviço para a MRover

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local



O Tribunal de Contas do Estado rejeitou o contrato de R$ 453.600,00 firmado em 2017 para transporte do lixo urbano de Santa Cruz até a cidade de Piratininga. Na sentença, o TCE apontou “um evidente” superfaturamento no valor por quilômetro rodado e multou o prefeito Otacílio Parras (PSB).

O contrato foi celebrado sem licitação, logo após a interdição do aterro sanitário. A empresa escolhida, entretanto, entregou o serviço para a MRover, uma das envolvidas no que seria o “cartel do lixo” e que prestava serviços para a prefeitura desde 2014 até o mês passado (leia aqui e aqui).

A MRover não foi chamada pela prefeitura para apresentar o orçamento para o transporte do lixo, mas realizou o serviço para outra por um preço menor.

O contrato não previa subcontratação. A empresa que realizou o serviço tem ligações com a MRover, o que indica que, como na coleta de lixo, pode ter sido uma artimanha entre empreiteiras para assumir um contrato superfaturado.

Segundo apurou a reportagem, o prefeito Otacílio Parras tinha total conhecimento de que a empresa escolhida — sem licitação — para realizar o serviço era ligada à MRover. A MRover seria, na verdade, a verdadeira proprietária da empresa que firmou o contrato, embora não apareça no papel. O caso pode configurar fraude à licitação.

Na época, a MRover prestava serviços para a prefeitura havia quatro anos. O prefeito Otacílio Parras também tinha conhecimento de que a empreiteira, cujo dono é Moisés Rovere, comandava várias outras empresas ligadas à coleta e transporte de lixo.

Este fato sugere que Otacílio tinha pleno conhecimento do esquema do “cartel do lixo”, quando várias empresas com ligações entre si participavam de licitações em prefeituras simulando disputas de preços.

Há um mês, o DEBATE vem revelando indícios deste cartel, inclusive em Santa Cruz. A MRover assumiu o serviço de coleta de lixo e limpeza pública em 2014, quando o prefeito autorizou uma licitação pública que afastou a “estatal” Codesan do ramo. A MRover venceu ao disputar o contrato com empresas que também pertencem ao cartel. Esta ligação acontece, inclusive, com parentes representando várias empresas ao mesmo tempo.

O “cartel do lixo” teria sido quebrado neste ano, quando a empresa Ártico Ambiental, de Bauru, venceu a licitação com um valor de quase R$ 3 milhões a menos do que Otacílio Parras pagava à MRover.

A reação inicial do prefeito ao resultado da licitação foi negativa. Nos primeiros dias, ele impediu que a Ártico assumisse os serviços e determinou à Codesan que realizasse a coleta de lixo. A autarquia não possui caminhões adequados e nem pessoal especializado.

O resultado foi devastador. O lixo se acumulou nas ruas e o serviço foi feito irregularmente com funcionários em cima das caçambas de caminhões comuns. Criticado, o prefeito cedeu e assinou o contrato com a Ártico.

Publicada na edição impressa de 7 de junho de 2020