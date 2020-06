Médico é apresentado como vice de Severo

Vereador lançou sua pré-campanha e anunciou o médico neurologista Hector Pinheiro como companheiro de chapa

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O vereador Luciano Severo (Republicanos) lançou sua pré-candidatura a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo num evento online, realizado na manhã de ontem no restaurante “Os Galeguinhos”, somente com a presença da imprensa de alguns coordenadores. O público não foi convidado devido à pandemia do coronavírus. Todos usavam máscaras. A novidade foi o anúncio do médico Hector de Oliveira Pinheiro, 44, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Severo.

Os dois são candidatos oposicionistas ao grupo de Otacílio Parras (PSB). Com o anúncio, fica definido o quadro eleitoral em Santa Cruz do Rio Pardo. Além da chapa Severo e Hector Pinheiro, o governo vai lançar o ex-secretário Diego Singolani para disputar a prefeitura, tendo o vereador Edvaldo Godoy (SD) de vice. O vereador Murilo Sala (Podemos) é outro pré-candidato a prefeito, com o empresário Maurício Cury integrando a chapa como vice.

As convenções partidárias devem acontecer no próximo mês. Em agosto, começa a campanha eleitoral.

Ao anunciar seu companheiro de chapa, Luciano Severo disse que o lançamento da pré-candidatura tem como berço o povo de Santa Cruz. “Infelizmente precisamos fazer uma transmissão digital porque atravessamos momentos difíceis com esta pandemia”, disse.

Para o vereador, o convite para Hector Pinheiro ser o seu vice aconteceu porque Santa Cruz necessita de cuidados especiais na saúde: “O povo sofre com esta pandemia e no dia a dia. É por isso que teremos na nossa chapa um grande médico, para trabalhar para um atendimento mais humano”, disse. Ele também destacou que qualquer projeto futuro passa pelo combate ao desemprego, principalmente após a crise sanitária.

Neurocirurgião com pós-graduação em Porto Alegre e no Hospital Albert Einstein em São Paulo, Hector nasceu em Londrina e há uma década escolheu Santa Cruz como sua cidade. O médico atuou na Santa Casa, onde reestruturou o setor de Neuro após a chegada das tomografias. Na cidade, instalou um consultório particular.

Ele diz que a especialidade ganhou muita importância nos últimos anos. “Se o infarto necessita de uma emergência, todo quadro de neuro também é urgente”, explicou.

O hospital de Santa Cruz, aliás, retirou a especialidade durante algum tempo, por determinação do prefeito Otacílio Parras. No entanto, Hector acredita que a Neuro deve permanecer porque, hoje, doenças neurológicas atingem pessoas de qualquer idade.

Ele citou, por exemplo, o caso do deputado estadual Ricardo Madalena (PL), que sofreu um AVC há poucas semanas e foi transferido para Bauru porque Santa Cruz não possuía este setor na Santa Casa.

O médico também é um ferrenho defensor do Meio Ambiente. Há alguns anos, ele começou a construir uma residência na rua Benjamim Constant que, quando pronta, será totalmente autossustentável, com suporte de usina fotovoltaica e sistema para coleta de água da chuva. “Isto vem de berço. É um tema que vai contaminar a todos nós, pois os recursos naturais são esgotáveis”, afirmou.

Hector afirmou que decidiu ingressar na política quando percebeu que não é possível transformar a sociedade sem ter poder de decisão. “É preciso projetar benefícios para a comunidade, mas há falhas nas estruturas que não são modificadas fora da política. Então, participar disso como vice-prefeito é de grande valia, pois poderei unir minhas ideias ao prefeito”, afirmou.

Como médico, Hector acredita que o urbanismo também deve ter um olhar especial, pois Santa Cruz começou a ter problemas estruturais — especialmente com águas pluviais — depois da expansão desenfreada de loteamentos. “A visão do futuro é que tudo vai continuar crescendo, mas é preciso um melhor amparo do ponto de vista urbanístico”, afirmou o pré-candidato a vice.

Publicada na edição impressa de 7 de junho de 2020