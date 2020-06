Promessas sempre agitaram campanhas eleitorais

Sérgio Fleury Moraes

Dificilmente há campanha eleitoral em Santa Cruz do Rio Pardo sem que seja marcada por alguma promessa que alimente o debate político antes e depois do pleito. Algumas são lembradas em eleições seguintes, como a prova de que não passavam de meras promessas. Não é o caso da nova polêmica porque envolve o governo do Estado, mas de declarações sobre acontecimentos que seriam da alçada do prefeito eleito.

Uma das mais “clássicas” promessas eleitorais foi feita em 2004, quando o então prefeito Adilson Mira levou à rádio Difusora — e ao programa eleitoral gratuito — um empresário do ramo madeireiro de Ipaussu. A promessa era de que, caso Mira fosse reeleito, a madeireira seria transferida para Santa Cruz. Adilson Mira ganhou as eleições e o fato nunca se consumou.

Em 2012, foi a vez de Otacílio Parras trazer a Santa Cruz um empresário do ramo de Tecnologia da Informação (TI), por acaso seu primo. Ele prometeu em emissoras de rádio — e em entrevista ao DEBATE — que o tal empresário iria implantar em Santa Cruz uma unidade para ministrar cursos a estudantes na disciplina de TI. Isto aconteceria se Otacílio Parras fosse eleito prefeito.

Aquela era a terceira eleição disputada por ele, já que havia sido derrotado nas eleições de 2004 e 2008. O projeto era “mirabolante” e previa a contratação imediata dos melhores alunos para trabalhar na empresa do primo de Otacílio.

Para dar força à promessa, o então candidato exibiu reportagens da revista “Isto É” sobre o empresário e sua empresa de Tecnologia da Informação.

O médico venceu as eleições, o tal empresário aparentemente fechou a empresa e nunca mais esteve em Santa Cruz do Rio Pardo para comentar a “fake news” de 2012. Nenhum estudante jamais foi contratado.

