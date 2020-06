Anúncio de pavimentação de estrada vira ‘guerra política’

Prefeito sugere que vereador mentiu ao anunciar obra estadual

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O asfaltamento da estrada que liga a área urbana de Santa Cruz do Rio Pardo ao bairro rural da Graminha transformou-se no primeiro embate eleitoral entre o grupo de Otacílio Parras e Luciano Severo, que ontem anunciou sua pré-candidatura a prefeito. O vereador anunciou no início do ano um projeto do governo do Estado para pavimentar a estrada, atendendo a um pedido feito por um grupo da Câmara ao deputado Mauro Bragato (PSDB). No entanto, a pandemia do coronavírus adiou esta e outras obras do Estado governado pelo tucano João Doria.

De acordo com o prefeito, em pronunciamento à rádio Difusora na quarta-feira, 3, a informação não passa de “fake news”, já que não consta na programação do Estado para este ano. Ele disse que recebeu mensagens do secretário estadual de Desenvolvimento, Marcos Vinholi, informando que não existe nenhum projeto de estradas para Santa Cruz. “Nós queríamos que existisse, mas neste momento não há projeto algum no sistema do Estado”, disse. A obra, segundo Otacílio, custaria em torno de R$ 4 milhões.

“Na realidade, isto é uma fake news política, não é verdade”, assegurou o prefeito. O asfaltamento das estradas rurais, de acordo com Otacílio, seria a única obra que “sobraria” para o próximo governo. “Este é nosso plano. Vai restar para a administração seguinte fazer asfalto na zona rural, infraestrutura de embelezamento ou construir mais banheiros públicos”, disse.

No dia seguinte, o vereador Luciano Severo solicitou “direito de resposta” para explicar que o projeto não consta no sistema que prevê convênios com os municípios porque será uma obra financiada pelo Banco Mundial e sem contrapartida. Segundo ele, em quase oito anos de mandato o atual prefeito não se preocupou com os moradores da Graminha no sentido de asfaltar a estrada.

Severo revelou que o prefeito não compareceu à reunião em São Paulo onde a obra foi anunciada. “Vários prefeitos estavam presentes, mas somente vereadores representaram Santa Cruz”, disse. De acordo com Severo, Otacílio não tem prestígio junto ao governador.

“A verdade é que, com esta pandemia que atingiu a humanidade, as coisas foram postergadas. Mas o fato é que Santa Cruz foi inserida no programa de estradas vicinais que deveria começar no final do ano”, disse. Severo revelou que, segundo o deputado Mauro Bragato, o projeto não foi cancelado, mas apenas adiado. “Este mesmo projeto contempla a estrada do camping de Ipaussu e a ligação entre Canitar e a usina São Luiz”, explicou. “Esta informação foi passada exclusivamnte a quem estava na reunião”.