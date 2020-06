Dicas – Edição 7/06/2020

Legado

A “Ártico”, que venceu o pregão de limpeza pública em Santa Cruz do Rio Pardo, se assustou com o legado deixado pela MRover na cidade. Com uma enorme quantidade de massa verde que não foi coletada pela antiga empreiteira, além de locais longe do centro que não eram varridos, funcionários da nova empresa concessionária estão recebendo horas extras para suprir a demanda.

Sujeira

O município de Botucatu, por sinal, rescindiu o contrato de limpeza pública com a MRover e já abriu um novo certame para a realização do serviço. Segundo informações, a empreiteira de Moisés Rovere estaria fazendo o serviço de maneira precária.

Sujeira 2

Uma fonte do alto escalão do governo municipal disse ao DEBATE que, por ordem superior, a imprensa ligada à administração não pode comentar o caso “cartel do lixo”. Outros assuntos incômodos para o prefeito, como a compra do clube BAC, também estão vetados.

Censura

A rádio Difusora ocultou da sua linha do tempo no facebook o vídeo de uma entrevista com o vereador Luciano Severo, que rebateu críticas do prefeito após ser chamado de mentiroso. O do prefeito, porém, continua na página.

Propaganda

Levantamento feito pelo jornal Negocião, de Ourinhos, mostra que a administração de Lucas Pocay (PSD) já gastou R$ 348 mil somente em propaganda no primeiro trimestre de 2020. O vereador Edson Luiz Abel, o “Vadinho”, é um dos defensores da criação de uma “CPI da Imprensa”.

Propaganda 2

Em Santa Cruz do Rio Pardo, o prefeito Otacílio Parras é réu na Justiça por ter gasto, sem licitação, uma fortuna com a rádio Difusora em todo seu mandato.

Obrigado, leitor

O DEBATE é o único jornal santa-cruzense que circula nas bancas ininterruptamente desde o início da quarentena.

Obra à vista

A administração poderá construir uma rotatória na avenida Ângelo Carnavale, na esquina da rua Francisco Sodré. É que uma indicação da obra foi apresentada pelo vereador Edvaldo Godoy (SD). O prefeito não é besta de negar um pedido do seu candidato a vice-prefeito…

Espelho

Outro pedido de Edvaldo é a volta do espelho convexo de segurança na rua Euclides da Cunha, na esquina com a avenida Batista Botelho. O objeto ajuda motoristas a cruzar a rua e foi implantado na gestão de Maura Macieirinha. Na época, Otacílio zombou do espelho.

Ato falho

Otacílio Parras disse que, depois de sua administração, o próximo prefeito terá poucas obras para realizar. Entre elas, citou a “construção de mais banheiros públicos”. Na verdade, Otacílio não construiu nenhum e passou a defender a mesma ideia de seu antecessor, Adilson Mira, que demoliu todos os banheiro das praças públicas.

Coisas da Política

Dúvida final

Naquela pequena cidade faleceu um velho político. Um daqueles que esteve, a vida inteira, envolvido em tudo que se ligasse à política. No velório, o padre do lugarejo ao encomendar o corpo, faz um longo discurso elogiando as grandezas do finado chefe político:

— Aqui está um exemplo de honestidade, um homem de mãos limpas e coração puro. Amigo dos pobres e dos desvalidos. Um ser humano que sempre se valeu da política para servir o próximo.

A viúva a esta altura, aproxima-se do seu filho e diz-lhe ao ouvido:

— Disfarça um pouco… E vai dar uma espiada bem de perto para ver se é o teu pai mesmo que está no caixão.

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)