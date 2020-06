Aos 83 anos, morre o industrial Rosário Pegorer

Fundador da antiga “Verdinha” e das cerealistas “Guaíra” e “Rosalito” morreu em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O industrial Rosário Pegorer, fundador de várias indústrias do município e atuante em diversas entidades assistenciais, morreu em São Paulo, para onde foi transferido de helicóptero após uma cirurgia de uma fratura do fêmur, ocorrida há semanas. Rosário quebrou a perna ao tentar abrir um portão na fazenda. A cirurgia em Santa Cruz do Rio Pardo foi bem sucedida, mas o industrial contraiu uma infecção e sofreu duas paradas cardíacas, sendo internado na UTI. Em São Paulo, no hospital Sírio-Libanês, teve uma terceira parada e não resistiu, falecendo na última quinta-feira, 11.

Além da atividade industrial, Rosário sempre esteve ligado aos movimentos católicos e às entidades assistenciais, principalmente o Centro Social São José, que ajudou a criar juntamente com Francisco Pessuto, o saudoso “Frei Chico”.

Esta ligação com a Igreja provavelmente veio da adolescência. Filho do casal Pedro e Catarina, Rosário ingressou no seminário da Escola Apostólica Dominicana de Santa Cruz aos 12 anos, quando era ainda um menino. Na época, os pais moravam numa propriedade rural em que Rosário nasceu, no bairro “Água das Pedras”.

No seminário da Ordem dos Dominicanos, Rosário cursou o preparatório, 1º e 2º anos do ginasial. Entre seus colegas de seminário estavam frei Chico, Francisco Quagliato (“Chicão”) e frei Lourenço Pappin.

Em 1951, voltou para a casa dos pais, onde havia um alambique. Aos 15 anos, já demonstrava aptidão para a liderança e se interessou pela indústria de aguardente, segundo narra o sobrinho Antonio Pegorer Júnior, num livro ainda a ser lançado sobre a trajetória da família Pegorer.

Em 1956, o patriarca italiano Francesco transferiu a fábrica para os filhos e netos, embora continuasse no comando. Entre 1957 e 1958, uma nova mudança societária fez surgiu a “Indústria e Comércio de Bebidas Verdinha”, com Rosário Pegorer na presidência.

“O Rosário sempre foi um líder nato. Ele resolveu investir em novos mercados e conquistou espaços na capital de São Paulo, norte do Paraná e sul do Mato Grosso”, conta Toninho. A indústria foi modernizada com novos equipamentos e o prédio foi ampliado. Houve até compra de caminhões”, conta o sobrinho “Toninho” Pegorer.

Em 1961, Rosário se casou com Nair Pelizzoni. Continuou à frente da “Verdinha” até 1977, quando a indústria encerrou as atividades no bairro “Água das Pedras”. A “Verdinha” ainda continuou sendo fabricada na vila Maristela, em Santa Cruz do Rio Pardo, por um outro grupo.

Foi então que Rosário, como os demais irmãos, passou a ser fornecedor da usina São Luiz, dos irmãos Quagliato, seus amigos, e, inclusive, montou um estabelecimento comercial nas terras da própria indústria.

Em 1977, Rosário comprou uma máquina para beneficiar arroz em Guaíra. Trouxe para a “Água das Pedras” e instalou o equipamento no mesmo barracão da antiga “Verdinha”. Surgia a “Cerealista Guaíra” que, em 1980, foi transferida para a área urbana e se tornou a “Guaíra Alimentos”.

Em 1984, a família dividiu as atividades e Rosário, mais uma vez, criou uma nova cerealista, a Rosalito. Algum tempo depois, a indústria de beneficiamento foi transferida para a rodovia SP-225, onde está atualmente. Ao mesmo tempo, alavancou suas atividades agrícolas e pecuárias.

Rosário ainda foi esportista, capitão de vários times e árbitro de futebol. Se transformou num dos maiores colaboradores e incentivadores das obras assistenciais de frei Chico.

Na política

Rosário Pegorer gostava de política, pois via nela uma oportunidade de transformar a sociedade. Segundo o filho Sérgio Pegorer, o pai dizia que mudar o País dependia de um movimento a partir de cada município. No entanto, só conseguiu assumir uma cadeira na Câmara, quando foi eleito suplente de vereador em 1982.

Na época, Rosário se entusiasmou com as candidaturas de Décio Mendonça e Zillo Suzuki para a prefeitura. Aceitou ser candidato a vereador e, apesar da boa votação, ficou na primeira suplência. Chegou a assumir o mandato de vereador. Na eleição seguinte, um de seus filhos, Paulo Pegorer, foi eleito vereador.

Em 1996, foi lançado candidato a prefeito por um grupo político ligado ao ex-prefeito Manezinho. Formou em torno de si políticos antagônicos, desde Quagliatos até o então vereador Otacílio Parras. O problema era o adversário, Clóvis Guimarães Coelho, naquele momento considerado muito forte e imbatível nas urnas.

Rosário Pegorer teve como companheiro de chapa o também industrial e ex-vereador Luiz Antônio Lorenzetti, diretor da Irlofil. No dia da eleição, foi fotografado pelo DEBATE ao lado do adversário, que o derrotou e conquistou seu segundo mandato como prefeito.

A partir daí, Rosário se dedicou exclusivamente à Cerealista Rosalito e à agropecuária.

Rosário Pegorer deixou a mulher, Nair, e os filhos Paulo, Sérgio, Edna, Débora, Flávia e Cláudia. O corpo do industrial foi sepultado na manhã de quinta-feira, 11, no Cemitério da Saudade.