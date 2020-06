Dicas: Edição 14 de junho de 2020

Receio

Bastou a Câmara tocar no assunto investigação do “cartel do lixo”, o que pode sugerir a abertura de uma CPI, para o prefeito Otacílio Parras (PSB) antecipar que é contra. Como tem maioria na Câmara, ele vai tentar barrar uma comissão a qualquer custo. O drama dos governistas é que a CPI é conhecida como “direito das minorias” e pode ser instalada mediante quatro assinaturas, ou um terço dos vereadores.

Antes…

Na condição de candidato derrotado por Adilson Mira em 2004, Otacílio Parras vibrou na época com a abertura de uma CPI para apurar o chamado “escândalo do ITBI”, que terminou responsabilizando o ex-prefeito. Como no caso do áudio de 2017, nada como o tempo para mostrar as contradições dos líderes políticos.

Recuperação

O deputado estadual Ricardo Madalena (PL), que se recupera em Santa Cruz do Rio Pardo de um AVC, passou por um pequeno procedimento cirúrgico na semana para retirada de um coágulo. Nada importante, apenas rotina na boa recuperação de Madalena.

Hábitos

Os moradores de Santa Cruz do Rio Pardo já perceberam que passaram a ser mais cumprimentados nas ruas da cidade, apesar da pandemia. Ao mesmo tempo, internautas começaram a receber pedidos de amizade pelas redes sociais. Seria uma mudança comportamental da sociedade para propagar mais amor? Não, são os candidatos às eleições, que já estão começando a aparecer.

Nosso direito

Pela primeira vez em quase oito anos de governo Otacílio Parras, a rádio Difusora concedeu “direito de resposta” aos jornalistas do DEBATE após a polêmica sobre o fato do prefeito saber, há anos, que a MRover atua através de várias empresas. Desta vez, não teve jeito, já que o jornal — atacado por Otacílio na segunda-feira — divulgou no mesmo dia um áudio esclarecedor do próprio prefeito de 2017. Foi ao ar na sexta-feira.

Ah, é?

Aliás, Otacílio vociferou contra o jornal na segunda-feira, 8. Disse que a manchete era “mentirosa” e que ele jamais poderia saber sobre o envolvimento da MRover com outras empreiteiras. “Dizer que eu sabia é muito grave”, disse, afirmando em seguida que iria processar o jornal. Após a divulgação do áudio de 2017, onde ele próprio confessou saber do fato, Otacílio mudou de ideia rapidinho. E justificou: “É que eu estava com raiva”.

Omissão de novo?

Alguns vereadores sugerem que ainda é cedo para criar uma CPI sobre o “cartel do lixo”. Dizem que, antes, é necessário analisar documentos. Ora, uma CPI serve exatamente para investigar e analisar documentos.

Pré-candidato em Ourinhos

O ex-assessor da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, André Mello, anunciou que é pré-candidato a prefeito de Ourinhos, tendo Robson Martuchi como vice. A se confirmar a candidatura, ele vai enfrentar Lucas Pocay (PSD) nas urnas.

Coisas da Política

Mediunidade

Aquele candidato a vereador estava satisfeito com o comício de seu partido. Muita gente na praça, ao redor do palanque, onde os discursos dos candidatos sucediam-se.

Nisso, ele observa um senhor, bem idoso, que parecia desesperado ao procurar alguma pessoa. Ao aproximar-se, identificando-se como candidato, o homem contou que havia deixado sua esposa — também muito idosa — naquele lugar e foi estacionar o carro. Agora não conseguia encontrá-la.

O político procurou tranquilizar o senhor, dizendo que logo se encontrariam. Ao distanciar-se dali, o nosso candidato notou uma senhora que parecia procurar alguém. Aproximou-se dela e, no desejo de ajudar, perguntou:

— A senhora, por acaso, perdeu seu marido?

E veio a resposta, num misto de espanto e tristeza:

— Sim, coitado… E já vai fazer três meses que ele se foi. Mas o senhor, além de candidato, deve ser um “médium” muito desenvolvido!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)