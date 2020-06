Caso BAC: lesados querem anular compra

Todo o patrimônio do tradicional clube, desvalorizado pela atual administração, foi comprado por Otacílio Parras

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A compra particular de todo o patrimônio da Associação Barrigudos Atlético Clube (BAC) pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) poderá sofrer uma ação judicial para reverter o negócio. A transação está sendo constestada por um grupo de associados do antigo clube, que se consideram lesados por 11 sócios, que venderam a área de 2.100 metros quadrados a Otacílio pelo valor venal do imóvel. O pagamento de R$ 295 mil pelos sete lotes no bairro Jardim Fernanda já foi realizado pelo prefeito, mediante a emissão de vários cheques, e só beneficiou o pequeno grupo de associados.

Os demais, cerca de 26, já se reuniram e contrataram um advogado para analisar qual o tipo de ação que será ajuizada pedindo a revogação do negócio imobiliário.

O caso também pode ser considerado improbidade administrativa, já que Otacílio, como prefeito, praticamente inviabilizou a continuidade das atividades do BAC ao retomar para o município uma outra área, de 15.000 metros, cedida em comodado em 1988 pelo ex-prefeito Onofre Rosa de Oliveira. Em seguida, fez uma oferta para a compra da área restante, de propriedade do clube.

Foi nesta área cedida pelo município que o clube construiu sua praça esportiva, com um campo de futebol, quadra desportiva e uma extensa área verde. Sem ela, sobrou apenas a sede social, com salão de festas, sauna e amplas dependências, inviabilizando as atividades do BAC, essencialmente esportivas.

Outro ponto nebuloso foi o preço. Otacílio comprou o imóvel, mediante aprovação de uma minoria dos associados, praticamente pelo valor venal da propriedade — R$ 295 mil. Em 2015, conforme registros no Cartório de Imóveis de Santa Cruz do Rio Pardo, o valor da construção era avaliada pela própria prefeitura em R$ 709,461,50.

Em 2018, quando enviou projeto para reajustar tributos no município, Otacílio ocupou a tribuna da Câmara para criticar quem transfere propriedades usando como refereência o valor venal. Na época, disse que nenhum imóvel é negociado pelo valor venal, já que o preço real é muito mais alto. “Esta é uma fonte de corrupção que precisa ser combatida”, afirmou na ocasião. “Esta atitude é uma sonegação criminosa praticada por pessoas que têm dinheiro sujo, como contrabandistas, ladrões, corruptos e agiotas”, insistiu em dezembro de 2018.

A transação também é questionada porque o estatuto do BAC registrado em cartório não permite a venda de seu patrimônio no caso de dissolução da entidade. Diz o estatuto que, na hipótese de encerramento das atividades, cada associado terá direito a apenas seis salários mínimos a título de pagamento de cota. O restante, de acordo com o estatuto, deverá ser obrigatoriamente revertido em favor de entidade de caridade.

Talvez este seja o motivo de o prefeito Otacílio Parras ainda não ter transferido legalmente a propriedade em seu nome. No cartório, segundo apurou o grupo de associados lesados, o imóvel permanece em nome do clube BAC. O prefeito Otacílio Parras se recusou a informar à reportagem se houve transferência de titularidade do imóvel na prefeitura.