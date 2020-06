Beto Magnani: A revista

A revista

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Para arrumar um namorado ou uma namorada você compra uma vela rosa ou azul e acende em frente a uma imagem de São Francisco com cinco rosas vermelhas em volta. O ideal é comprar a vela numa quarta-feira. Deixe queimar metade no primeiro dia e metade no segundo dia. Nas duas vezes em que acender faça a seguinte oração: “Santo Antônio casamenteiro, faz-me arrumar um namorado, pois sinto-me muito só e desesperada. Seu poder é grande e sei que posso contar com a vossa ajuda. Assim seja!”.

— São Francisco? Não é Santo Antônio?

— Eu falei São Francisco?

— Falou.

— Mas é Santo Antônio. Falei errado.

— São Francisco admirava muito Santo Antônio. O chamava de “meu bispo”. Viveram na mesma época. Eram contemporâneos.

— Já fiz três vezes e não adiantou.

— O quê?

— A simpatia.

— Se conheceram quando o barco que levava Santo Antônio teve problemas e acabou tendo que atracar no porto da Sicília, na Itália, no dia do encontro de mais de cinco mil frades franciscanos. Dizem que o abraço dos dois foi longuíssimo.

— Já passei para segunda fase. Estou deixando Santo Antônio de ponta cabeça até ele me dar um namorado.

— Pendurou a imagem de ponta cabeça?

— Virei a foto dele na tela inicial do meu computador. Tá de ponta cabeça. Só desviro quando encontrar alguém pela internet.

— Pela internet?

— Sim. Quero um namorar a distância. Acho lindo. É gostoso sentir saudade. Melhor do que aguentar o outro todos os dias ao seu lado.

— Gostei. “A saudade pura não encontra distância no espaço, nem no tempo, criando de tal sorte um vínculo que, mesmo as almas estando separadas, se sentem unidas pela força do amor”.

— É isso. Lindo.

— São Francisco.

— Já fiz de tudo e continuarei fazendo. Ainda tenho esperança de um grande amor.

— “Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível”.

— Tá inspirada hein!

— São Francisco.

— Quero amar! Quero um amor para chamar de meu. Mas tá difícil.

— “Quem ama não conhece nada que seja difícil”.

— São Francisco.

— Santo Antônio.

— Bonitas palavras.

— “É viva a palavra quando são as obras quem falam”. Santo Antônio.

— O que faço além de torturar o Santo. Preciso de ajuda!

— “Conhece-te, aceita-te, supera-te”.

— Santo Antônio.

— Santo Agostinho.

Ouvi, não resisti. Enquanto conversavam uma delas folheava uma revista de fofocas. Parou exatamente na página da foto do galã denunciado por assédio.

— Adoro esse ator! — exclamou a moça dos santos.

— Não faz meu tipo. — respondeu a moça da simpatia.

Comprei o meu jornal e fui embora. No caminho lembrei que precisava achar o meu livro que contém a carta de São Francisco a Santo Antônio. Perdi faz tempo. Aproveitei o momento e fiz um pedido para o São Longuinho. Dei logo três pulinhos, no meio da rua mesmo. Dei antes de achar. Assim o Santo fica me devendo. Creio. (Magú)