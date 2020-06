João Ferreira: ‘Casa, um asilo inviolável. Até quando?’

Casa, um asilo

inviolável. Até quando?

João Ferreira *

POLÍTICA O projeto de lei nº 1.562-B/2020, aprovado pelo Congresso Nacional nesta semana, trata da “obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos”. Aparentemente, não há nenhuma novidade dentro de um cenário de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Ocorre que o texto apresenta a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção em “estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas” (art. 3º-A, da Lei nº 13.979/2020 – caso seja sancionado).

Não há dúvidas em relação à prudência quanto à utilização de máscaras de proteção nos espaços públicos. Todavia, causa estranheza que o texto obrigue a população a usar as referidas máscaras nos “demais locais fechados em que haja reunião de pessoas”.

Ora, o que são “locais fechados em que haja uma reunião de pessoas”? Uma casa onde uma família se reúne para jantar não deixa de ser uma aglomeração de pessoas em um local fechado. Há um conceito jurídico indeterminado criado pelo legislador para ser preenchido pelas autoridades administrativas no exercício do poder de polícia administrativa.

José dos Santos Carvalho Filho explica o que são conceitos jurídicos indeterminados: “termos ou expressões contidos em normas jurídicas, que, por não terem exatidão em seu sentido, permitem que o intérprete ou o aplicador possam atribuir certo significado, mutável em função da valoração que se proceda diante dos pressupostos da norma. É o que sucede com expressões do tipo ‘ordem pública’, ‘bons costumes’, ‘interesse público’, ‘segurança nacional’ e outras do gênero” (Manual de Direito Administrativo, 2019, p. 58).

Ao tratar da incerteza do conceito de certas palavras, Celso Antônio Bandeira de Mello usa a locução “conceitos fluídos” (Curso de Direito Administrativo, 2013, p. 982), fazendo menção, ainda, aos vocábulos “ ’imprecisos’, ‘elásticos’, ‘fluídos’, ‘indeterminados, ‘práticos’ ” (ob. cit., p. 983) utilizados pela doutrina estrangeira.

Diante de uma evidente indeterminação da locução “demais locais fechados em que haja reunião de pessoas”, cabe ao intérprete da lei conjugá-la com outras diretrizes constitucionais e legais.

Infelizmente, a permissão criada pelo Congresso Nacional deixa uma porta aberta para os abusos das autoridades administrativas, que já mostraram uma criatividade espantosa para reduzir ou suprimir direitos e garantias fundamentais, tais como a liberdade de reunião e a liberdade de locomoção, além de implantarem um sistema de geolocalização das pessoas sem autorização judicial.

A casa, por exemplo, é um asilo inviolável (art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal), mas quem garante que os aplicadores da lei respeitarão este direito fundamental?

A redação do referido dispositivo (quase) legal é péssima e, geralmente, os maus administradores não agem com comedimento quando se trata suprimir direitos.

Esperamos que as nossas casas continuem invioláveis. Porém, não é possível mais contar com esta garantia diante da criatividade abusiva de algumas autoridades administrativas.

* João Ferreira é advogado em S. Cruz