Pascoalino: ‘Esse ofício de Borges’

Esse ofício de Borges

Pascoalino S. Azords

Quando vejo alguém se embostear de importância, eu penso em Jorge Luis Borges. Para responder àqueles que insistiam em chamá-lo de maior escritor do Século XX, o argentino redigiu uma falsa biografia a ser publicada cem anos depois, em 2074, por uma improvável enciclopédia sul americana. O verbete começava de cara errando um de seus nomes: “BORGES, José Francisco Isidoro Luís – autor autodidata nascido na cidade de Buenos Aires, então capital da Argentina, em 1899. Ignora-se a data de sua morte, já que os jornais, gênero literário daquele tempo, desapareceram por ocasião dos grandes conflitos que os historiadores locais estão atualmente interpretando”.

Com meia dúzia de parágrafos, essa falsa biografia era, segundo Borges, muito mais interessante do que a verdadeira. Brincadeira? Nem tanto. Dia desses, encontrei em Assis, decorando a casa de uma psiquiatra, um pôster com um poema atribuído a Borges (o que obrigou a viúva Maria Kodama a registrar em cartório um documento abrindo mão dos direitos autorais daquilo), chamado “Instantes”. Os Titãs, aproveitando que ninguém quer assumir a paternidade dos versos, ganharam muito dinheiro com “Epitáfio”, uma versão musical daquela história: “Se eu pudesse novamente viver a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros (…) começaria a andar descalço no início da primavera e continuaria assim até o final do outono (…) Mas tenho 85 anos e sei que estou morrendo”.

Eu já tinha visto isso impresso em pratos decorativos, em camisetas, etc. Mas no pôster que vi em Assis, ao lado da assinatura e da data do seu nascimento e morte, tinha a fotografia de alguém que, evidentemente, não era Borges. Por conta própria e risco, a gráfica imprimiu a foto de outro velho qualquer impecavelmente bem vestido. Agora, só falta se passarem 65 anos para vermos a publicação do verbete equivocado.

O fato é que Borges nunca se levou a sério. Dizia que, se tivesse vivido no Século XIX, ninguém o teria percebido. Jurava jamais ter relido o que escreveu, e é certo que não tinha na sua estante um único livro seu ou dos que foram escritos sobre a sua pessoa e a sua obra, embora estes já fossem suficientes para encher uma biblioteca. Borges conseguiu com sua arte emprestar ao século passado uma inteligência que, se dependesse da homem comum, jamais teríamos experimentado. Eu o vejo como um Midas moderno que transformava qualquer coisa em pérolas – os cegos, caprichosamente, devem ter a paciência, o tempo e a precisão das ostras.

Borges embosteava de genialidade tudo que tocava. Um café com Ernesto Sábato em uma confeitaria da calle Córdoba virou página de literatura; suas palestras na Universidade de Harvard foram passadas para o papel com o justo título de “Esse ofício do verso”; seus movimentos mais banais marcaram, para sempre, a vida de seus interlocutores; fossem escritores consagrados que procuravam um contato imediato com o mestre, fossem estudantes abusados que nos anos 1960-1970 tinham a mania de entrevistar celebridades. Numa dessas ocasiões, depois de falar a um jornalista que o procurou em casa, Borges dirigiu-se timidamente ao visitante perguntando se ele dispunha de mais alguns minutos. Diante da evidente resposta afirmativa, o velho bruxo implorou: “Então, por favor, abra uma enciclopédia qualquer e leia um verbete para mim — qualquer um”.

Um jornalista espanhol surpreendeu-se com a mesma história; só que agora o escritor solicitava que o visitante anotasse num papel um poema que ele, Borges, tinha elaborado mentalmente naquela manhã. Sua mãe e a esposa recente, incumbidas dessa tarefa desde que se viu cego aos 55 anos de idade, estavam ausentes: uma no céu e a outra em viagem ao Japão. Em 1985, o brasileiro Roberto D’Ávila o entrevistava para a TV quando, de repente, ouviu: “É incômodo falar da própria pessoa. Prefiro falar de outros autores”. Então, Borges começou a discorrer sobre o umbigo, não o próprio, mas o umbigo do primeiro Adão. Se Adão tinha ou não tinha umbigo, “porque não nasceu de mãe, porque foi criado do pó por Deus”. Indagado sobre a morte, disse que preferia morrer naquela mesma noite. E, para não assustar o entrevistador, se corrigiu a tempo: “Mas agora não, porque ainda quero conversar um pouco com você”.

Em 1994, oito anos depois da sua morte, conheci em Buenos Aires uma moça que ao me ouvir pronunciar o nome de Borges, disse: “Eu trabalhava numa agência de viagem em frente ao prédio onde ele morava. Toda manhã eu o ajudava a atravessar a rua e achar um banco ao sol na Praça San Martin”. Perguntei pelo endereço e ela respondeu: “No final da Maipu, mas não sei o número”. Na manhã seguinte, me pus a caminho de Borges. Uma senhora idosa que me viu perguntando nas imediações se adiantou para me ajudar: “É ali na esquina, o prédio da esquerda, no 900, o apartamento do último andar. Você logo vai perceber: é onde ainda hoje colocam flores na janela”.

* Publicada originalmente em 24/05/2009