Zanata: Por falar em…

Por falar em…

João Zanata

Em eleições, agora todo mundo pensa em prorrogação de mandato eleitoral ou adiamento. O Congresso Nacional está tendendo ao adiamento como uma opção que atende mais ao princípio democrático, mas ainda terá que discutir isto com o TSE. Tem gente falando em drive thru eleitoral. Impossível não é, mas, organizar tudo em pouco tempo é dificultoso. A internet seria a solução, mas a confiabilidade é zero. Tem gente que diz que o voto digital é seguro porque é criptografado e representa uma economia de tempo e dinheiro público. Mas, já invadiram até a NASA. O TSE teve uma urna invadida em 2017 em um teste público. Também, nesta guerra contra o covid-19 não dá para pedir uma trégua. Talvez, dê para pulverizar as zonas e seções eleitorais.

A campanha virtual será a mais adequada. Não vai ter muita gente na rua mesma para ver os santinhos atirados ao léu. Televisão, rádio, plataformas online e periódicos em papel poderão ser usados. Vale tudo, exceto Fake e robôs. O Fake parece ser impossível de se evitar, pois o pessoal é craque em criar perfis falsos. As regras da campanha eleitoral pela internet permitem o impulsionamento do alcance da divulgação. No entanto, só é válido o impulsionamento do bem, evitando a desconstrução de uma candidatura. As regras da campanha eleitoral 2020 poderão ter mudanças.

A data das eleições se tornou uma preocupação, inclusive a questão dos turnos, mas, além destas questões, há também, infelizmente, a necessidade de caçar alguns mandatos. Não é só hora de escolher os novos políticos, pois havemos de excluir alguns diplomados pelo pecado da improbidade. O processo de impeachment, a devolução dos valores ao erário e a aplicação de multas ainda é muito vagaroso na opinião pública. Pelo menos, a devolução dos valores deve ser liminar, pois a reversibilidade é garantida pelo erário. Não se trata de perdimento de bens, mas sim de antecipação da tutela em prol da sociedade para que ela não absorva os prejuízos na forma de impostos majorados. Não precisa ir muito longe para exemplificar. Aqui mesmo a demora já produziu a escassez de verbas e a majoração de impostos. Parece inútil o apontamento de irregularidades em contratos e contas públicas feito pelos tribunais de contas. Tais irregularidades deveriam ser investigadas de ofício sem as famigeradas considerações políticas.

Agora que estamos prestes a renovar os mandatos políticos para garantir a democracia e o estado de direito, é preciso eliminar os embaraços políticos aos novos candidatos. Normalmente, as cartas novas do carteado eleitoral ingressam neste baralho velho junto a cartas marcadas. Isto funciona como uma plataforma eleitoral onde o novo político se alia aos velhos para ir de carona, digamos assim, ao novo mandato. Talvez, os políticos calouros não estão refletindo bem, pois o povo deseja uma novidade cem porcento.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”