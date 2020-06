Ministério Público apura crime contra o presidente da Câmara, vereador Pinhata

Presidente da Câmara foi vítima de ‘fake news’ espalhada por sites e emissoras de rádio; Ministério Público instaurou inquérito

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo determinou a abertura de inquérito para apurar crimes de calúnia, injúria e difamação contra o presidente da Câmara, Paulo Pinhata (PTB), promovidos por sites e emissoras de rádio ligados ao grupo político do prefeito Otacílio Parras (PSB). Ele foi acusado de sofrer um acidente de moto por estar alcoolizado, fato que, de acordo com Pinhata, não é verdadeiro. Entretanto, com base na informação inverídica, adversários passaram a espalhar a notícia, inclusive citando falsos testemunhos. Até o vereador Marco “Cantor” Valantieri (PL) foi à rádio Difusora para criticar, sem citar nomes, que um colega “tomou uns gorós” e provocou um acidente.

Paulo Pinhata levou o caso ao MP, que abriu inquérito e está apurando os crimes contra o presidente da Câmara.

O episódio começou com André Rúbio, um ex-pagodeiro que dirige o site “Achei Santa Cruz” junto com a mulher, Priscila Tosta. Os dois anunciaram nas redes sociais que um vereador — “que representa um dos nossos poderes” — teria caído de moto por estar “acima dos graus etílicos”. Num programa digital, o casal debochou da situação, riu várias vezes, fez piadas e ainda imitou gestos levando o dedo à boca e balançando a cabeça em sinal de reprovação. Eles garantiram que o fato era verídico. “A informação chegou de várias fontes”, afirmou Rúbio.

O acidente aconteceu no dia 12 de maio, quando Pinhata escorregou com a moto na avenida Tiradentes. A queda não gerou maiores consequências, o vereador se levantou e seguiu o caminho. Na tarde do mesmo dia, os responsáveis pelo site “Achei Santa Cruz” enviaram uma mensagem a Pinhata, indagando do tombo, perguntando se ele estava bem e se usava capacete no momento. O vereador respondeu no dia seguinte, dizendo que “graças a Deus” estava bem. Em nenhum momento houve questionamento sobre bebida.

Pois no dia 13 de maio, os dois locutores do programa disseram que o vereador “deve ter chegado em casa muito louco, muito alto da pinga, tomou um banho e desabou, só respondendo no dia seguinte”. Rúbio disse mais: “Ele não explicou por que estava todo sujo. É muito conhecido, mas deu esta pisada no tomate”.

A “fake news” logo foi espalhada. No mesmo dia, o vereador João Marcelo Santos (PSD), da base governista, comunicou a imprensa sobre o acidente do colega. No início da manhã, outro desafeto de Pinhata, o vereador Marco “Cantor” Valantieri, foi à Difusora para “lamentar” o fato de um parlamentar dirigir em situação de embriaguez. “Segundo informações de uma parte da imprensa, o vereador tinha tomado um goró”, disse Valantieri, rindo.

Pinhata comunicou o fato ao Ministério Público e pediu providências contra os crimes dos quais foi vítima. No entanto, outros personagens surgiram na história e igualmente deverão ser denunciados ao MP, já que sites e emissoras de rádio passaram a dar destaque ao “caso do vereador bêbado”.

Pinhata foi chamado à rádio 104 FM e, constrangido, teve de responder perguntas sobre a suposta embriaguez ao radialista Diego Singolani. No dia 15, o presidente da Câmara foi chamado para outro programa digital e ficou todo o tempo sendo questionado sobre o episódio. Mesmo negando, a todo instante era questionado novamente.

À tarde, Donizetti de Oliveira, o “Doni”, ex-locutor oficial da campanha eleitoral do prefeito Otacílio Parras e dono de uma empresa de propaganda volante, participou do “Achei Santa Cruz”, onde a “fake news” foi novamente discutida. Doni disse que tinha “uma carta na manga” sobre o caso, anunciando que a história teria sido contada por Lucas Pereira, dono do site “Repórter Na Rua — Santa Cruz”, citando ainda o vereador Luciano Severo como suposta “testemunha”.

Desta vez, os responsáveis pelo site, André Rúbio e Priscila Tosta, admitiram que tinham se referiam a Paulo Pinhata, voltando a fazer chacotas. “Isto é notícia, é público”, insistiram. O casal ainda criticou outros órgãos de imprensa por não publicarem a “notícia”.

No programa, os três insistiram que Pinhata estaria mesmo embriagado e que teria “ficado desconsertado”. Doni de Oliveira, por sua vez, disse que tinha um áudio de outra testemunha narrando o fato e deu mais “detalhes” sobre a situação de embriaguez do presidente (leia nesta página).

Segundo Doni, o vereador “deveria confessar” que o acidente aconteceu por embriaguez. “O Lucas me contou no dia seguinte que o Pinhata chegou bêbado na Câmara e começou a abraçar todo mundo, dando palhaçadas e querendo beijar a cabeça de todo mundo. Enfim, aquelas coisas de bêbado”, disse, rindo.

A partir daí, o assunto passou a ser politizado. “Se o grupo do Severo está começando com mentiras, não vai a lugar nenhum. Como é que a população vai confiar neste tipo de gente?”, disse na mesma semana Doni de Oliveira, sobre o fato de Lucas Pereira ser ligado ao pré-candidato a prefeito. Doni ainda disse que Lucas teria retirado o capacete de Pinhata na Câmara para evitar que ele saísse nas ruas com a motocicleta.

André Rúbio disse que a culpa pela divulgação da “notícia” foi do vereador Pinhata, ao fazer a denúncia no Ministério Público. “Ele vestiu a carapuça. O assunto já tinha esfriado, mas quando ele faz a denúncia, automaticamente torna público o fato”, disse. Para o pagodeiro, o fato pode “implodir” o grupo político de Luciano Severo.

Em momento algum os três desmentiram a “fake news”. O presidente da Câmara também anunciou que vai ajuizar ação por danos morais e exigir indenizações.

O vereador Luciano Severo negou que Paulo Pinhata estivesse sob efeito de álcool. Lucas Pereira também desmentiu ter contado qualquer história sobre Paulo Pinhata.

Como funciona uma

‘rede’ de ‘fake news’

Vale tudo, até ‘áudios’ gravados com simulação para inventar testemunhas

Na manhã de ontem, o vereador Paulo Pinhata publicou um vídeo nas redes sociais lamentando as mentiras veiculadas contra sua honra e reafirmando que o caso está no Ministério Público. No dia anterior, um dos sites da “rede” ligada ao prefeito Otacílio anunciou que Pinhata havia retirado a denúncia do MP, fato que foi imediatamente confirmado pelo advogado Marcelo Picinin. Era outra “fake news”.

Emocionado e indignado, Pinhata diz no desabafo que enfrenta perseguições do grupo do prefeito Otacílio porque reduziu salários na Câmara, demitiu assessores com altos vencimentos e está exigindo de vereadores “faltosos” a devolução de valores pagos indevidamente aos cofres públicos. “Pago um preço muito alto”, afirmou. Pinhata disse que vai se afastar da Câmara por alguns dias para se tratar, já que está abalado emocionalmente. No final da gravação, ele vai às lágrimas.

Ao DEBATE, ele negou ter pilotado sua moto em situação de embriaguez. “Foi um tombo besta, a roda escorregou”, contou. “Pode acontecer com qualquer um que use moto”.

Mas como funciona a “rede” de “fake news” contra opositores, com base em sites não autorizados para funcionar como mídia jornalística? Primeiro, usa-se uma informação verídica — no caso o acidente — para espalhar um fato mentiroso: a embriaguez. Em seguida, sites começam a veicular a informação sem citar nomes, mas sugerindo quem é a vítima. A partir daí, autoridades do município — no caso vereadores — dão veracidade à notícia e criticam o colega em emissoras de rádio. Por último, passam a dizer que têm áudios ou testemunhas que comprovariam o fato, mas ninguém cita nomes. É uma reedição do chamado “gabinete do ódio”.

Pinhata gravou todas as ofensas nas redes sociais para comprovar ter sido vítima de vários crimes. Além disso, exibiu ao DEBATE as imagens recuperadas do dia 12 de maio na Câmara, quando conversou com Luciano Severo e Lucas Pereira. Não há qualquer indicativo de que o vereador estivesse embriagado e as imagens mostram uma conversa normal entre três pessoas. As câmeras englobam cerca de cinco horas de filmagens e acompanham desde a chegada de Pinhata ao prédio e a conversa com Severo e Lucas Pereira no estacionamento. Em seguida, os três saem e Pinhata leva o capacete nas mãos.

Ao contrário do sugerido em sites da “rede”, Pinhata não abraça ninguém e nem faz gestos para beijar cabeças.

As imagens desmentem a “fake news” porque o capacete de Pinhata permanece em suas mãos, inclusive na saída do prédio. O presidente não está sujo e tem um porte totalmente ereto e firme em todos os momentos — filmados por todas as câmeras do Legislativo.

Mas e quanto aos áudios de testemunhas citados pelos sites governistas? A reportagem descobriu como um deles foi fabricado e, inclusive, quem teria narrado o acidente de Pinhata.

Sem se identificar, mas garantindo que poderá falar ao Ministério Público, um jovem contou que fez a gravação a pedido de Doni de Oliveira, imaginando que o locutor estava simulando fazer uma entrevista. “O Doni sempre brinca comigo fingindo estar gravando. Era uma brincadeira. Mas quando percebi que ele tinha mandado o áudio para o André Rúbio, na hora eu protestei e mandei mensagens para o Rúbio. Em resposta, ele deu uma risadinha sem graça”, disse o jovem.

No mesmo instante, ele ouviu mensagem de André Rúbio perguntando a Doni se a “testemunha” poderia ser entrevistada. “Em voltei a falar que era brincadeira, uma simulação. Infelizmente eu caí, mas falei que não queria o envolvimento do meu nome nisso”, disse. Eram 14h30.

No início da madrugada do dia 13, o rapaz enviou mensagem diretamente para André Rúbio, se desculpando pelo horário e novamente enfatizando ter sido vítima de uma brincadeira e que não presenciara fato algum. “Na verdade, nem sabia que estava sendo gravado de verdade”, insistiu, lembrando que é amigo de Paulo Pinhata. Rúbio respondeu com poucas palavras: “Capaz, sem problema, tranquilo”.

É este o áudio — falso — que os criadores da “fake news” estão citando como “prova” de que o presidente da Câmara estaria embriagado. Além disso, a história contada por eles fica praticamente insustentável com as imagens da Câmara, com os desmentidos de Severo e Lucas Pereira, com a ausência de qualquer registro policial e pelas declarações já colhidas pelo Ministério Público.