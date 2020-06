Médico desmente morte por coronavírus em Santa Cruz

O médico Jonas Jovanolli, diretor-técnico da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, disse há pouco que não procede a informação de que uma idosa teria morrido vítima do novo coronavírus no município. A informação foi divulgada por sites na noite desta sexta-feira, 26.

Trata-se, na verdade, de uma paciente com câncer. Existe, sim, uma idosa infectada pelo vírus, mas ela está viva. “Temos pacientes em estado grave pela covid-19. Mas nenhuma morte”, aponta.