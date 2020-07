DICAS – Edição de 28 de junho de 2020

Prazo a mais

O Senado aprovou o adiamento das eleições municipais para 15 de novembro, mas ainda falta a votação na Câmara. O texto também muda a configuração dos prazos de desligamento dos cargos. Se a PEC for mantida na Câmara dos Deputados, secretários poderão se desincompatibilizar somente em 15 de agosto.

Áudio

Um site que atacou o presidente da Câmara, Paulo Pinhata (PTB) no início da semana, veiculou o áudio de um telefonema em que o vereador se compromete a pagar pela retirada de uma entrevista. Para o responsável pelo site, foi uma oferta em dinheiro. Pinhata reconhece que, atormentado por “fake news”, pediu a retirada do vídeo, mas explicou que se dispôs a pagar os prejuízos pelos anunciantes. Ele anunciou que vai encaminhar tudo ao Ministério Público e pedir a conversa completa do áudio.

Na polícia

Xingado e ofendido pela “rede” de sites ligada ao prefeito Otacílio, o diretor do DEBATE já protocolou pedido de abertura de inquérito criminal na polícia contra aqueles que o atacaram com mentiras e “fake news”. Quem acompanhou os ataques pode perceber a que nível chega o jornalismo rasteiro praticado por quem vive copiando criminosamente conteúdos da internet. Como as palavras são de baixo nível, o jornal só vai publicar o caso após a decisão judicial, em que será defendido pelo advogado César Mercury, de Piraju.

Processo seletivo

Em plena pandemia e com as escolas fechadas, a prefeitura vai realizar nos dois períodos do próximo domingo um processo seletivo em salas das escolas “Maria José Rios” e “Arnaldo Moraes Ribeiro”. Há dezenas de inscritos para o emprego de professor. Com os casos de covid-19 em alta, seria prudente o cancelamento do evento, até porque as aulas estão suspensas. Candidatos de outras cidades estão com medo de viajar para Santa Cruz.

Em Ourinhos

O promotor Otávio Ferreira Garcia acolheu a representação do deputado federal Capitão Augusto (PL) e instaurou inquérito para investigar possível promoção pessoal do prefeito Lucas Pocay (PSD) num jornal de Ourinhos. Em manchete, o semanário escreveu que Pocay estava se consolidando como “o melhor prefeito da história de Ourinhos”. Se a moda pega…

Enfim

A prefeitura abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades de uma empresa que venceu uma licitação recente. Calma. Não é nada com o “cartel do lixo” ou a MRover, assunto que o prefeito Otacílio passou a evitar descaradamente.

Transparência

O prefeito Otacílio está há três semanas sem responder a um pedido de entrevista apresentado pelo jornal.

Mais uma

A placa com o nome do patrono da praça Antônio Aloe, perto do “Chafariz”, já não está mais no busto. Não se sabe se foi roubada ou retirada pela Codesan. Quando a praça se chamava “Rui Barbosa”, o busto do “Águia de Haia” também desapareceu…

Coisas da Política

Trabalhador

O fiscal de serviços daquela prefeitura estava observando o desempenho de um novo funcionário.

Notou que o rapaz era bem devagar, quase parando… e sempre dava um jeito de fugir dos serviços.

Logo no segundo dia de trabalho, quando ainda faltavam umas três horas para o fim do expediente, o fiscal viu o tal funcionário, parado num canto, sem fazer nada… já pronto para ir embora.

Aproxima-se do rapaz, perguntando:

— E aí, meu jovem? Pelo visto você não gosta nada de trabalhar, não é verdade?

— Pois é aí que o senhor se engana. O trabalho é a coisa mais importante para o homem! Por isso mesmo, eu sempre guardo um bom tanto para o dia seguinte!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)