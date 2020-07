Entre os latinos, Special Dog é eleita uma das 15 melhores empresas para se trabalhar

Empresa santa-cruzense é destaque há pelo menos quatro anos no principal indicador de excelência do País

A empresa Special Dog Company, sediada em Santa Cruz do Rio Pardo, foi eleita a 14ª melhor empresa para se trabalhar na América Latina.

A fabricante de alimentos para cães e gatos conquistou a posição no ranking “Great Place to Work”, principal indicador de excelências de trabalho no País dentro da categoria Grandes Empresas. A premiação foi realizada em evento online.

A empresa se destaca no ranking há pelo menos quatro anos. Em 2017, por exemplo, conquistou a segunda colocação no ranking de médias empresas da América Latina. No ano seguinte, foi ao topo e venceu no primeiro lugar.

Em 2019, conquistou a quarta colocação na mesma categoria. Neste ano, enfim, foi a vez de disputar com as gigantes. Concorreu com Magazine Luiza e Interbank, por exemplo.

Diretor administrativo da Special Dog Company, Erik Manfrim atribui a conquista aos benefícios que a empresa oferece a seus colaboradores, como plano de carreira, bolsas de estudo e outros auxílios — entre eles um grêmio recreativo que conta até com hidromassagem.