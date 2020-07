Cartas: edição de 28 de junho de 2020

Pergunta bovina

Quando Fabrício Queiroz fala em delação premiada, você consegue entender por que o presidente da República esteva tão empenhado na nomeação de um Alexandre Ramagem para a superintendência da Polícia Federal? Ou você continua no time do astronauta de Bauru, apoderado ministro de Ciências e Tecnologia, que abaixa a cabeça numa reunião ministerial em que o seu chefe diz que a Terra é plana? Em suma: além do suadinho dízimo, você irá contribuir com alguma quantia que o paxxxtor pedir para imprimir mais propaganda para o capetão?

Luiz Carlos Seixas (Ourinhos-SP)

Soneto

Dias e noites, ermo e mui suado

Fui procurar-me e nada de mi

achei

Senão recordações que me

olvidei

Durante todo um tempo mal

gastado

Os trabalhos e ideias desusados

Estarrecem-me, aí, numa vil lei

Da vida em que, de fato, o que não sei

É meu açoite indec’roso, o pior fado!

E meu torpor, agora, alcança

o cume

Nem me ilumina a mente, a

grande aurora

Ou a oxilucif’rina do vag’lume

Não me achei e vaguei só, vou embora

Do bem da vida, seja, pois,

imune

Tudo me açoita, e o ai meu se

vigora?

João Victor Campos de GIácomo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Fotos do leitor

‘Bar dos Motoristas’

— Por Edilson Arcoleze:

O “Bar dos Motoristas” era de propriedade de Yolando Scacchetti e de sua esposa Célia Cardoso da Silva. Posteriormente, venderam o estabelecimento para Armando Paulin. Anos depois, todo o local foi comprado por José Eduardo Rios, o popular ‘Zé Tachinha’, onde, até antes do seu falecimento, funcionava a “Jeral Veículos”. Segundo Yolando e Célia, no prédio funcionavam o bar com duas portas, sendo uma do lado da Avenida Coronel Clementino Gonçalves e a outra do lado da Rua Simão Cabral. Depois do bar, no lado da Simão Cabral, mais três portas abrigavam a “Sapataria do Raul”, o torneiro mecânico Cláudio Brandini e a borracharia de Ciro Morgado. Já no lado da Clementino Gonçalves, havia três portas da Máquina de Beneficiar Arroz do Pedro Bianchi. Uma última era do salão de barbearia do Antonio, pai do “Toninho Pato”. Foto fornecida por Neisson Paulo Rios. Colaboraram com dados o casal Yolando Scacchetti e Célia Cardoso da Silva.