O artista em três dimensões

Com apenas 25 anos, Santiago Barreto desenho, esculpiu e construiu até que foi apresentado a uma impressora 3D

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Aos 25 anos, o santa-cruzense Santiago Barreto Verdiano está começando a realizar o sonho de infância. Morador no Jardim Bela Vista e funcionário de um provedor de internet, ele montou um verdadeiro ateliê em sua casa para “fabricar” peças artísticas de todos os tipos, formatos e temas. Muitas são feitas à mão, mas a maioria agora tem a ajuda de uma impressora 3D, que ele já quase domina.

Filho de um caminhoneiro, Santiago acredita que o dom artístico veio do avô. “Ele fazia carrinhos e postos de gasolina de madeira para mim. Foi quando, acredito, comecei a pegar gosto por estas miniaturas”, conta.

Primeiro, ainda criança, Santiago começou a desenhar. Quando o pai começou a colecionar caminhões em miniatura, o dom floresceu de vez. “Ele personalizava as carretas, mas tinha muito cuidado com a coleção. Só às vezes ele deixava eu mexer”, conta, rindo.

O menino cresceu, começou a estudar e resolveu se aprimorar. Fez vários cursos e aprendeu técnicas diferentes. Em São Paulo, cursou pintura e relevo. Agora, quer estudar realismo, que é um pouco mais complicado. Trata-se de conseguir fazer um boneco de uma pessoa a partir de uma fotografia.

Na impressora 3D que comprou com suas economias, isto é possível, mas também demanda estudos e cursos específicos sobre sotfwares.

Santiago já está começando a ganhar dinheiro com a arte. Quando chega do trabalho e aos finais de semana, ele se dedica às encomendas que recebe graças às postagens das imagens no facebook. Ainda é pouco, claro, principalmente porque ele não sabe exatamente colocar preço em seus produtos. É o mal de todo artista. “Mas meu sonho maior é, um dia, fazer disso minha renda fixa”, disse.

Aprendendo

Até um ano atrás, Santiago fazia sua arte “na unha”, olhando na internet e adaptando materiais para obter um resultado satisfatório. Foi seu grande aprendizado manual e a descoberta de um estilo próprio. Santiago tentou, por exemplo, esculpir em madeira, mas viu que não era a sua praia. “Quando quebra, não há retorno”, lembra.

Claro que ele ainda usa a madeira, mas como acabamento ou suporte para outros materiais, principalmente silicone, epóxi ou resina.

Aliás, ele deve ter herdado do pai o senso de adaptar o que for possível. O balcão de seu ateliê, por exemplo, na verdade é uma adaptação que o pai fez na garagem para poder guardar o carro, já o bico do antigo Ford Del Rey não entrava. O “buraco” na parede virou o balcão na parte interna da casa.

Amante do mundo policial, ele também construiu um helicóptero “Águia” em miniatura, idêntico ao utilizado pela Polícia Militar, e se especializou em personalizar aqueles modelos de automóveis vendidos em bancas de jornais. Todos viravam carros de polícia.

Agora, com a impressora 3D, Santiago consegue fabricar helicópteros ou aviões em série. Os detalhes, que a impressora não consegue dar, são impressionantes, pois até “vidros” o artista insere nas miniaturas. “O efeito do vidro eu faço com garrafa pet transparente. Mas também coloco bancos, painel, cinto, pedal e até fones”, contou. Ah, claro, ele também é fanático por aviação e aeromodelismo.

A partir da compra de uma impressora 3D, seu trabalho deslanchou. Quando o equipamento chegou, Santiago ficou com a curiosidade aguçada e, vendo vídeos no youtube, foi logo querendo fabricar peças. “Perdi muita coisa, até que um youtuber me colocou num grupo e fui perguntando como se faz isto ou aquilo. Hoje, já aprendi o básico para manuseá-la”, afirmou.

Como a impressão é demorada, Santiago aprendeu a fazer cópias do objeto em resina, com ajuda de um molde em silicone. É caso dos helicópteros e dos aviões, réplicas perfeitas dos boeings de grande porte. Depois, é o próprio artista o responsável pelo acabamento e pintura. É outra arte, que dá vida ao objeto de resina e pode ser personalizada a pedido do possível comprador.

Personagens

As obras de Santiago impressionam. Há bonecos e bustos de heróis do cinema e da TV, como Capitão América, Giraia, Jaspion ou, sua última confecção, o Dead Pool. Claro que tudo são inspirações da infância.

Um dos trabalhos em andamento é a réplica do portal de entrada de Santa Cruz do Rio Pardo, localizado na rodovia vicinal “Plácido Lorenzetti”. Não há nada feito na impressora. “É tudo manual”, diz Santiago, mostrando a plataforma em isopor que vai ganhar revestimento em massa acrílica e resina.

A réplica é tão complicada que o artista possui fotos do local, mas insuficientes para perceber alguns pequenos detalhes. “Eu voltei lá muitas vezes para ver de perto como realmente são algumas partes”, diz, preocupado com o realismo.

Uma outra obra praticamente pronta é uma maquete mitológica da Grécia, batizada de “Santuário”. Trata-se de uma encomenda, mas com o visual final do próprio artista. Santiago fabricou os prédios antigos na impressora 3D, mas dele a ideia de construir a maquete em dois planos distintos. No pedestal, está a deusa Atenas, feita em 3D.

Segundo Santiago, as réplicas e imagens são acessíveis às pessoas em termos financeiros. Há objetos de R$ 400 a R$ 500, que podem ser parcelados em várias vezes. Aliás, ele já providenciou uma daquelas maquininhas para o cartão de crédito.

O desafio, a partir de agora, é aprender o realismo em esculturas e na impressora 3D. Por enquanto, ele está se especializando em caricaturas, onde as características de uma pessoa são reforçadas ou exageradas num desenho. “Mas é caricatura em boneco”, lembrou.