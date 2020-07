Santa Cruz teve na manhã de domingo, 28, a “Fuscarreata” para comemorar o Dia Internacional do Fusca

Na manhã de domingo, 28 de junho, houve um desfile de Fuscas pelas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo, na chamada “Fuscarreata”. No domingo anterior, já teve a apresentação de um “aperitivo”, sem maior divulgação, como uma preparação para o evento de hoje que começa às 10h em frente à escola “Leônidas do Amaral Vieira”.

Sem dúvida, o Volkswagen Fusca é o carrinho popular mais amado do mundo. Idealizado por Ferdinand Porsche, começou a ser fabricado em 1935 e se espalhou pelo planeta, sem mudar muito suas características até 2003, quando sua produção foi encerrada no México. No Brasil, deixou de ser fabricado em 1996. Houve um modelo “modernizado”, o “Fusca New Beetle”, que saiu de linha definitivamente no ano passado.

Para quem tem uma unidade, pouco importa se o Fusca não é fabricado mais. Afinal, há milhões deles rodando nas ruas e o carro já foi tema de várias músicas, filmes — o mais famoso é “Se Meu Fusca Falasse” — e até inspirou outros modelos fabricados na plataforma do Fusca.

A “Fuscarreata” é solidária e promovida pelo grupo “Amigos”, do “Clube do Aeromodelismo”, que existe há mais de dez anos em Santa Cruz. No último domingo, pelo menos 14 Fuscas deram o sinal como “aperitivo”. Hoje, os organizadores aguardam dezenas. “Quem tem Fusca, vá à praça São Sebastião a partir das 9h30”, diz Renata Cachoni, ela mesmo uma apaixonada pelo modelo. O evento é em homenagem ao “Dia Mundial do Fusca”, comemorado em 22 de junho.

Renata Cachoni e o marido, o comerciante de automóveis Mário Sérgio Cachoni, têm dois Fuscas na garagem, sendo um conversível branco. Por onde passa, este modelo aguça a curiosidade de populares. “Às vezes pedem para parar e ver de perto o Fusquinha”, conta Mário Sérgio.

Renata lembra que a família dela já teve vários Fuscas, inclusive um exclusivo da mãe. “Mas, como a gente era retardada na época, tínhamos vergonha do Fusca”, lembra, rindo. Assim, Renata aprendeu a dirigir num Ford Corcel. Quando começou a namorar Mário Sérgio, se apaixonou pelos dois: pelo Fusca dele e pelo dono. “Na verdade, costumo dizer que casei com o Fusca. Dirijo o conversível desde então”, contou.

Mário Sérgio, claro, conhece Fusca desde a infância. O pai foi taxista na praça da Igreja Matriz, formou uma frota de carros e depois virou comerciante de automóveis. “Eu só não aprendi a dirigir num Fusca, pois minha primeira direção, ainda adolescente, foi num jipe. Mas o segundo carro já foi o Fusca”, lembra.

Ele seguiu o ramo do pai e passou a comercializar automóveis. “Comprei e vendi Fusca a vida inteira. Claro que os carros foram mudando e o modelo ficou ultrapassado. Mesmo assim, continuei negociando e sempre tive um na garagem”, disse.

Hoje, aliás, tem dois. Um é da cor de um modelo que ele tinha aos 18 anos, na época do Tiro de Guerra. O outro, um verdadeiro “xodó”, é um Fusca conversível, cuja transformação foi feita pelo próprio Cachoni.

“Na verdade, quando eu era criança, ficava deslumbrado com um Fusca branco conversível do comerciante Kió Yoneda. Cresci com ele na cabeça até que fiz o meu”, conta. Curiosamente, o conversível de Yoneda ainda está nas ruas, agora com a cor vermelha, e pertence à família Magdalena.

A adaptação do modelo de Cachoni foi concluída em 1981. É um Fusca 1975 motor 1.6 refrigerado a ar. “É engraçado como ele chama a atenção. Na estrada, os caminhoneiros buzinam e na cidade crianças e adultos enchem os olhos. É mais do que se eu estivesse dirigindo uma Mercedes ou BMW”, conta. O curioso é que o carro continua chamando a atenção mesmo estando nas ruas de Santa Cruz há quase 40 anos.

O casal Cachoni diz que não abandona mais o Fusquinha conversível. “É como se a gente tivesse amizade com o próprio carro”, diz Mário. Ele explica que nenhum Fusca alcança um valor alto de revenda, nem mesmo o conversível. “É que muitas unidades foram fabricadas. Não é como um Maverick, que tem poucas unidades no País e cada uma valorizou muito. Eu já recebi ofertas, mas resolvi não vender”, admite o comerciante, que já viajou com o carro para São Paulo e até Camboriú.

Renata diz que o carro também é o “xodó” dos filhos, Tiago e Camila. “Eles andaram muito no Fusca e não deixam vendê-lo de jeito nenhum”, garante.

“É difícil ficar na rua com um Fusca. Pode dar algum problema, mas a gente resolve na hora, até mesmo com um arame”, diz Mário Cachoni, rindo. Ele conta que o modelo ainda tem peças à vontade no mercado. “Só aquelas para Fuscas mais antigos e raros estão ficando difíceis”, diz.

Como comerciante, Mário Sérgio garante que o Fusca, até porque possui um valor baixo, ainda é um carro bom de venda. “O problema, hoje, é encontrar um Fusca bom. A maioria tem funilaria ou motor para fazer”, conta. Seguindo ele, os modelos são procurados por sitiantes ou fazendeiros. Afinal, estrada de terra é fichinha para o bom e velho Fusquinha.

Hitler usou modelo na

modernização do país

Embora criado por um projetista — com sobrenome famoso de outro carro, Ferdinand Porsche — para ser “o carro do povo” a partir de 1935, o Fusca foi usado como símbolo da retomada econômica quando um conhecido ditador chegou ao poder na Alemanha. Os trabalhadores compravam uma cartela com selos que, quando preenchida, dava direito ao automóvel. Era uma espécie de “consórcio”.

A produção do carro só foi paralisada durante a Segunda Guerra Mundial no modelo como conhecemos. Na verdade, sobre o chassi e motor do Fusca foram montados veículos anfíbios e utilitários próprios para batalhas. Era ideal porque, por possuir refrigeração a ar, o motor era resistente e próprio para travessias de desertos.

A guerra exterminou milhões de pessoas, mas não matou o Fusca. O modelo começou a ser fabricado no Brasil em 1959 e estima-se que mais de 3.000 milhões de unidades foram vendidas. No mundo, foram quase 22 milhões de Fuscas.