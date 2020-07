Franco Catalano: ‘Fake news’

Fake news

Franco Catalano

CULTURA Nesta semana eu fiz arte. Não, não foi arte no sentido literal da palavra. Não pintei, não compus, não esculpi. Fui arteiro, não artista.

Levado pelo espírito de porco que habita em mim e entediado pelos longos dias da quarentena, decidi que naquele dia as seções de lives do Instagram seriam diferentes. Por causa de meus gostos e minha profissão, a maior parte das contas que sigo nas redes sociais são do universo das artes, arquitetura e lifestyle. Invadi uma delas e deixei de ser apenas espectador.

Há um campo que permite comentários em tempo real, onde os usuários interagem entre si e os anfitriões das lives podem ler e responder perguntas, abordando temas que venham a surgir. A vítima do meu primeiro ataque — digo primeiro pois tenho a sensação que vou pegar gosto pela coisa — foi um consultor de etiqueta em um vídeo compartilhado com uma colunista de design. Nele, os respeitados profissionais discutiam o mundo pós-pandemia. A temática, que já abordei aqui no jornal Debate em mais de uma ocasião, centrava-se em como os espaços precisarão se transformar, como as pessoas (sobretudo nas metrópoles) buscarão lares com mais espaço, mais luz e mais cômodos. Vi no assunto a deixa perfeita.

Os “influencers” discorriam sobre uma tendência que dominou o mercado nos últimos anos: a integração de ambientes, onde sala de estar, de jantar, cozinha, home office, sacada, etc. estão todos em “conceito aberto” (termo norte-americano que se difundiu amplamente). Como quem não queria nada, digitei sem o menor pudor um disparate total: “Vocês viram a nova tendência de banheiros integrados à sala?”. Pronto. O caos estava instalado.

A partir deste momento muitas pessoas, indignadas, comentaram coisas do tipo: “Isso jamais vai funcionar no Brasil”, “Meu Deus, onde o mundo vai parar? ” e “Não gostei, acho que perde a privacidade”. Animado com a reação das pessoas e a facilidade com que acreditam em tudo que leem e veem na internet, não parei por aí. A live voltou aos trilhos e, depois de alguns minutos, voltei a disparar mais um absurdo: “Vocês viram a nova tendência de vizinhos derrubarem as paredes e integrarem suas casas, unindo as famílias? ”. Mais uma vez, o foco voltou para uma mentira descabida e os usuários debatendo sobre ela. Percebi quão fácil é criar uma “fake news”.