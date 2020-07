Prefeito suspende informações ao jornal

Secretário avisou que jornal não terá mais informações; medida configura improbidade por violar princípio da impessoalidade

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

R$ 7.920 mensais. É este o salário que o secretário de Comunicação Cláudio Luiz Antoniolli, dono do site noticioso “Santa Cruz News”, recebe da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Sua função: assessorar a imprensa sobre os atos governamentais e, claro, responder aos questionamentos dos demais órgãos — inclusive este jornal. Na prática, não é isto o que acontece, claro que por ordem do prefeito.

Há algum tempo Otacílio vem dificultando informações ao jornal e adotando medidas praticamente idênticas às do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), aquele que mais censurou a imprensa livre. Hoje, em função de inúmeras reportagens do jornal que culminaram em processos por improbidade administrativa, Mira é condenado em pelo menos duas ações civis. O atual prefeito simplesmente copiou o estilo.

Otacílio, por exemplo, deixou de conceder entrevistas ao jornal e, depois, determinou que todas as perguntas sejam apresentadas previamente a ele — e por escrito. Antes, proibiu secretários de darem entrevistas ao jornal sem autorização.

Três semanas atrás, o DEBATE enviou perguntas à administração sobre o futuro Parque Ecológico, obra que retomou um projeto do ex-prefeito Clóvis Guimarães. Os dias se passaram, mas Otacílio Parras não respondeu. Eram questões simples, como custo da obra, características do parque, os tipos de entretenimento que serão oferecidos à população e a possível desapropriação do antigo Clube Náutico.

Sem respostas, o jornal reiterou os questionamentos durante mais duas semanas. Na noite de sexta-feira, enfim, a resposta chegou por email, de forma esclarecedora. “Informamos que não mais responderemos aos questionamentos deste jornal, pois as informações prestadas são poucas ou as vezes nem utilizadas nas matérias. As informações de transparência serão fornecidas mediante a protocolos (sic)”, escreveu, por ordem do prefeito, o secretário Cláudio Antoniolli.

O ato de se recusar a prestar informações a determinados órgãos de imprensa configura improbidade administrativa por violação aos princípios da impessoalidade e da publicidade. Via de regra, uma administração não pode deixar de responder veículos por simplesmente considerá-los inimigos. Ou atende a todos ou não atende nenhum.

Além disso, o artigo 32 da Lei de Acesso à Informação classifica como conduta ilícita “recusar-se a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa”.

Otacílio vem repetindo esta atitude há muito tempo e apertou ainda mais há dois meses, quando o DEBATE começou a noticiar o “cartel do lixo” entre a MRover e outras empresas — de cujas ligações o prefeito sabia há anos —, que já é alvo de investigação do Ministério Público.

Na semana do dia 30 de abril, por exemplo, o jornal enviou seis questionamentos à prefeitura sobre o caso. A administração respondeu a apenas um deles. Uma das perguntas não respondidas questionava se Otacílio conhece o empreiteiro Adriano Nascimento, um dos envolvidos no “cartel”.

Quando o DEBATE revelou que o prefeito sabia do “cartel do lixo”, três semanas atrás, Otacílio foi às rádios esbravejar contra o jornal e dizer que processaria o jornalista responsável pela reportagem. Recuou no dia seguinte à divulgação de um áudio de 2017, em que ele próprio admite as várias empresas da MRover.

Naquela semana, porém, o prefeito passou os dias em rádios e programas dando o que chamou de “explicações” sobre o contrato superfaturado — rejeitado pelo Tribunal de Contas — que assinou com uma empresa ligada ao “cartel”. Em todas as emissoras, a palavra “superfaturamento” não foi mencionada ou foi minimizada pelos entrevistadores. Otacílio também não citou o termo.

O DEBATE também pediu uma entrevista com o prefeito há várias semanas. Até agora, não houve respostas.

Otacílio, além disso, já anunciou que não vai mais falar sobre alguns assuntos, tudo para justificar o fato de não conceder entrevistas ao jornal. O “cartel do lixo” é um deles.

Outro é o “caso BAC”, clube tradicional que foi inviabilizado pela administração atual com a retomada uma área cedida há anos e que, justamente por isso, vendeu a sede que era propriedade legítima da entidade. O comprador? Um médico chamado Otacílio Parras. O negócio foi “galinha morta” ou, como costumam dizer os corretores, “na bacia das almas”.

Otacílio governa para os amigos. Empresas de correligionários, bajuladores de plantão ou a imprensa que o adula ganham publicidade farta e até cargos no governo. Os outros precisam recorrer ao MP para exigir o cumprimento dos preceitos constitucionais.