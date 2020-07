Dicas: Edição de 5 de julho de 2020

Vergonha

O ministro Ricardo Salles, aquele que defendeu “passar a boiada” enquanto o povo se preocupa com a covid-19, se referindo a uma série de leis, fez história ao menos entre incautos. É que os vereadores de Santa Cruz também estão aproveitando ao máximo a ausência de público nas sessões durante a pandemia de coronavírus. Nesta segunda-feira, eles vão votar um projeto que retira a obrigatoriedade do comparecimento dos parlamentares em sessões solenes. A “boiada” pode passar, mas o povo está de olho…

Grande audiência

Sem a abertura das sessões ao público, os vereadores sabem que suas atitudes estão quase “escondidas”. A transmissão online da última sessão, por exemplo, teve até agora 91 visualizações. O canal da Câmara no Youtube tem 88 inscritos.

‘Os Trapalhões’

O desmonte da equipe do “Cras Betinha”, que implantou projetos sociais jamais vistos na história de Santa Cruz, aconteceu em meio a um mau humor do prefeito Otacílio, que atendeu um pedido da secretária Eliane Botelho. Pois até o ex-secretário de saúde Diego Singolani, que é o candidato do grupo a prefeito em novembro, não conseguiu demover o prefeito. Entretanto, Otacílio não tem noção do mal que está causando às comunidades mais carentes.

Reclamação

A direção do jornal apresentou uma reclamação formal ao Ministério Público contra a decisão do prefeito Otacílio Parras (PSB) de não prestar mais informações ao DEBATE. Ele determinou até o enviou de um email ao jornal informando a censura. Com quase oito anos de governo, Otacílio imagina que o Poder Público virou propriedade particular e se esquece de uma palavrinha prevista na Constituição: impessoalidade.

E a devolução?

O vereador Joel de Araújo (Republicanos) vai sugerir à administração que dê publicidade à população sobre como solicitar a devolução dos valores da polêmica “taxa de incêndio”, que foi declarada inconstitucional pelo STF há muitos anos. A prefeitura recebeu uma gorda bolada e agora precisa devolver. O problema é que muitos santa-cruzenses não sabem disso e o governo faz de conta que não é com ele…

Risco alto

O prefeito fechou o comércio, mas liberou bares. Fechou restaurantes, mas autorizou cultos religiosos. Fechou academias, mas hoje vai realizar um processo seletivo com mais de 200 candidatos a professor mesmo com escolas fechadas. Como é bom ver tanta coerência.

Revogação

O prefeito Otacílio enviou à Câmara projeto para revogar artigo de uma lei de 2019, de sua autoria, que simplesmente convalidava funcionários contratos por processo seletivo em servidores efetivos. O TJ-SP deu 60 dias de prazo para a demissão dos funcionários irregulares.

Lei que já existe

O vereador João Marcelo Santos (PSD) apresentou projeto para obrigar os pais a apresentar a carteira de vacinação durante o ato da matrícula dos filhos em creches e escolas municipais. Ideia muito boa, não fosse a existência de uma lei idêntica do governador João Doria (PSDB), que desde março vale em todo o Estado.

Coisas de Política

Testando…

O prefeito daquela cidade contratou uma firma para realizar alguns pequenos consertos em seu gabinete. Era uma tomada estragada, um pé de móvel quebrado, um trinco da porta com defeito… E assim, uma série de outros estragos. O rapaz, encarregado do serviço apresentou-se no gabinete acompanhado de um ajudante. O prefeito apontou alguns problemas e, ao sair, foi dizendo:

— Você vai sair testando e verificando tudo aí, consertando o que for preciso.

O rapaz, assim que o prefeito saiu, acomodou-se com toda pose na cadeira giratória do chefe do executivo, sentindo-se o máximo! Nisto, o prefeito, que tinha esquecido as chaves do carro, entra no gabinete. O moço, então, com extrema presença de espírito, diz ao seu ajudante:

— Anote aí… cadeira do prefeito devidamente testada e aprovada. Não há reparos a serem feitos nela!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)