Recurso repara erro judicial e execução superior a R$ 600 mil cai para R$ 31 mil

Sentença equivocada favoreceu Mira e prejudicou o DEBATE ao longo de 11 anos; processo é de “direito de resposta”

Um dos maiores erros judiciais em Santa Cruz do Rio Pardo foi parcialmente reparado na semana passada, quando a Justiça deu provimento a um recurso apresentado pela empresa que edita o DEBATE e seu diretor, Sérgio Fleury Moraes, numa ação movida pelo ex-prefeito Adilson Mira. O processo de “direito de resposta” foi ajuizado em setembro de 2009. Ocorre que o jornal ou seu diretor nunca foram notificados para cumprir a obrigação referente à sentença do Juizado Especial Cível, que possui limites financeiros. Eram meras 11 linhas de texto, só publicadas muito tempo depois, quando o jornal tomou conhecimento da sentença. A suposta “desobediência” criou uma dívida absurda superior a R$ 600 mil, que agora foi derrubada.

Na época, a Justiça concedeu o “direito de resposta” ao ex-prefeito, mas não determinou a notificação formal do jornal. O juiz dos fatos estipulou uma multa diária para o caso de descumprimento e ainda determinou ao Ministério Público para investigar a suposta “conduta criminosa” do jornalista em não atender a ordem judicial.

Tudo foi feito sem o conhecimento do diretor do jornal, que nunca recebeu qualquer notificação a respeito. A multa a favor de Adilson Mira atingiu níveis inimagináveis num juizado onde o valor das causas não pode ultrapassar 40 salários mínimos.

A legislação e a jurisprudência determinam a notificação pessoal daquele que possui uma obrigação a fazer. O STJ, inclusive, editou a súmula 410, obrigando a “prévia intimação pessoal” da parte para qualquer cobrança de multa, não sendo válida somente a notificação do advogado.

O ex-prefeito investiu contra o jornal durante vários anos, pedindo a penhora de imóveis, dinheiro, máquinas e automóveis. Chegou, inclusive a adjudicar um Volkswagen Gol da empresa jornalística. Ele foi a emissoras de rádio para anunciar que iria tomar posse de todos os bens do jornal e alegou que era tudo fruto de um processo por “indenização de danos morais”, o que não corresponde à realidade. A rádio Difusora, por exemplo, deu generosos espaços para Mira atacar o jornal e falar sobre a “cobrança” de centenas de milhares de reais.

Na verdade, Adilson Mira não teria direito a nenhum bem, pois o Ministério Público entrou na ação e determinou que qualquer penhora fosse bloqueada em favor do órgão ministerial, que cobra valores em ações de improbidade administrativa movida ao longo de anos contra o ex-prefeito. Quase todas, aliás, foram ajuizadas depois de reportagens publicadas pelo DEBATE.

A situação criou um verdadeiro paradoxo: o prefeito ímprobo, condenado por ações que tiveram origem em reportagens do jornal, queria usar o dinheiro da empresa jornalística para ressarcir os prejuízos que causou aos cofres públicos.

Adilson Mira foi o prefeito mais processado por improbidade e o mais condenado da história de Santa Cruz. Anos após deixar a prefeitura, teve os direitos políticos suspensos, está inelegível e proibido de ocupar cargos públicos ou de manter contratos com o Poder Público. Devido a uma condenação judicial, em 2018 ele perdeu o cargo que ocupava na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O Ministério Público cobra do ex-prefeito os prejuízos que ele causou à administração e, por isso, todos os valores que ele eventualmente tem a receber estão bloqueados. Isto aconteceu com a ação de Mira contra o DEBATE, quando os créditos que por ventura recebesse iriam automaticamente para o Ministério Público.

Ao longo de anos, vários advogados tentaram anular a multa absurda. Mira contratou um grupo de sete advogados de Ourinhos — entre eles Daniel Marques de Carvalho, William Caceres e Hugo Rafael Pires dos Santos— que investiu contra o jornal vasculhando os bens do executado e exigindo até o manuseio dos balanços contábeis. Os advogados de Mira alegaram várias vezes que seu diretor “maliciosamente” se comportava “contra a dignidade da justiça, empregando ardis artificiosos”.

O DEBATE entrou com recurso no final do ano passado. Na primeira manifestação ao juízo de Santa Cruz, contestando os valores desproporcionais e reiterando irregularidades processuais, os advogados conseguiram reduzir o valor da ação para R$ 100 mil. Entretanto, apresentaram outro recurso ao Colégio Recursal do Juizado Especial Cível.

Em novo julgamento, cujo teor foi disponibilizado na semana passada, o recurso foi parcialmente provido, com a redução da multa para o máximo permitido para ações do Juizado Especial Cível, ou seja 40 salários mínimos. O relator lembrou que o jornal publicou o “direito de resposta”, mesmo fora do prazo. “Isso efetivamente era o objetivo do feito, e não ganho econômico com o direito de resposta”, ressaltou.

Além disso, o juiz relator fixou, para efeito de cálculos, o valor do salário mínimo de fevereiro de 2015, conforme a data de uma decisão no processo. Assim, a ação que era superior a R$ 600 mil caiu para o valor de R$ 31.520,00 para afastar o chamado “enriquecimento ilícito”.

O DEBATE estuda agora um novo recurso a Brasília para anular definitivamente qualquer valor, uma vez que houve erro processual. Além disso, o diretor analisa medidas para ressarcimento dos prejuízos que teve ao longo de muitos anos.

Quanto ao ex-prefeito Adilson Donizeti Mira, ele vai ter de apresentar novos bens ao Ministério Público para garantir a penhora dos valores a que foi condenado a ressarcir aos cofres públicos.