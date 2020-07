Cartas do Leitor: Edição de 5 de julho de 2020

Desalento pandêmico na Secretaria

Senhor Marco Aurélio, sou a Adriane Mendes e Mendes, sua colega de escola e classe durante todo nosso ensino fundamental. Agora, sua subordinada, como professora concursada do Ensino Fundamental, dentro dessa secretaria, da qual o senhor exerce autoridade. Quero lhe dizer que, quando assumiu esse cargo, logo pensei comigo: será mais um, ou menos um, para acrescentar e melhorar nossa relação de equipe de trabalho? A resposta chegou rápida demais para mim, e sei perfeitamente que tem conhecimento de vários embates meus junto à sua equipe de trabalho, que ao meu ver, não possui autonomia alguma, e só continuam firmes e inabaláveis em seus postos, pois convivem com as INVERDADES, com o AUTORITARISMO. E é justamente para esse lado que você se bandeou. Quando de sua indicação pelo seu colega Francis, julguei que poderíamos ter um segmento de trabalho diferenciado de tudo que nesses doze anos de serviço público tenho visto e observado. Pois bem, mera decepção.

Mas vou ao que interessa agora: qual a finalidade JUSTA em relação a tanta burocracia que vocês nos impõe diante de uma situação tão difícil em que estamos vivenciando? Qual é a importância em saber por que via os alunos estão acessando as aulas? Sob o olhar pedagógico, em que isso melhora a qualidade? Por que você não passa essas determinações e esses serviços burocráticos aos seus subordinados aí de dentro da secretaria que dispõem de tempo livre? Além disso, estarão fazendo jus aos altos salários que recebem e poderão se ausentar mais das redes sociais, como bem já vi pessoalmente com meus próprios olhos aí dentro. Gostaria de saber também se o senhor poderia me explicar como vocês farão em relação à quantidade de aulas determinadas pelo decreto de retorno, pelas disciplinas e das quais nós estamos cumprindo diferenciadas, pois seguimos uma malha que foi elaborada por seus coordenadores com a supervisão da secretaria. Claro que, no papel, tudo poderá ser modificado e novas determinações passadas, mas e quanto ao número de horas trabalhadas a mais? Serão descontadas de nossos bancos de horas negativas? Vocês todos têm pleno conhecimento de muitos “erros” (que tenho comigo que são propositais, como o processo seletivo que há muitos anos vem prejudicando a vida de colegas professores que dependem dessa prova para para concorrer a uma vaga de trabalho ao ano letivo), imposições, incompetência, falta de planejamento e organização que ocorre nesta secretaria. Eu me pergunto: quem se beneficia disso? Os que tentam de todas formas esconder? São perguntas que não só eu as faço, mas muitas professoras, que se omitem e têm medo de sofrer retaliações. Eu confesso que tenho medo, mas tenho mais forte em minha pessoa os ensinamentos religiosos que aprendi, por isso sigo em frente. E se tem alguém que tem de ter medo não somos nós, detentoras de cargos concursados e não de confiança, que todos bem sabemos que sempre tem o QI (quem indicou) e o QR (qual razão). Também fiz juramento no ato do recebimento do meu diploma que ensinaria e cumpriria minha missão. Que você se atente para o lado humano e tente ainda nesses últimos meses que restam desse mandato, e de seus cargos, e faça a DIFERENÇA, pois tenha a certeza que nós dessa rede não queremos MAIS DO MESMO e trabalharemos firmes para que o bem prevaleça, para mais do que nunca a JUSTIÇA, o RESPEITO, e a UNIÃO, seja lá quem seja que vier a ocupar os cargos dentro dessa secretaria ou mesmo que sejam as mesmas pessoas, não deixaremos de lutar por aquilo que acreditamos, que é uma EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA, e não meros números para sustentar os egos de pessoas tão autoritárias e sem o mínimo de humildade.

Adriane Mendes e Mendes, professora (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Fotos do leitor:

Casa dos irmãos Mardegan

— Por Edilson Arcoleze:

A “Casa Irmãos Mardegan” foi um armazém que ficava na avenida Silva Jardim (atual Cyro de Mello Camarinha), 781, telefone 153. A empresa funcionou da década de 1920 até a década de 1970. Os sócios-proprietários eram os irmãos Silvino, Arsílio Geremias e Orlando, filhos de Antonio Mardegan e Rosa de Rossi Mardegan. Silvino faleceu com 72 anos de idade em 1974; Arsílio com 76 anos em 1991 e Orlando, com 86 anos de idade em 2009. Silvino é o pai do meu querido amigo “Nico Mardegan”, que teve o nome de batismo do seu avô Antonio. A família Mardegan chegou em Santa Cruz no ano de 1914. A rua que passava ao lado do prédio tinha o nome de José do Patrocínio e, conforme lei do prefeito Aniceto Gonçalves, passou a se chamar Antonio Mardegan em homenagem a família. Colaborou com os dados o meu prezado amigo Armando Mardegan. A fotografia tirei em janeiro de 2012. O prédio foi demolido há alguns anos.