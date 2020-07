Franco Catalano: ‘Novo conceito velho’

Novo conceito velho

Franco Catalano

CULTURA Toda vez que vejo uma campanha publicitária utilizando o jargão “novo conceito” sinto um frio na espinha. Esta semana passei em frente a uma farmácia, ainda em obras, com uma plotagem imensa na vitrine dizendo: “Um novo conceito em farmácia de manipulação”. Que legal! Será que nela o remédio é que manipula você? Ou será que o farmacêutico fica do lado de cá da bancada e o cliente é quem atende e recebe o dinheiro? Só assim para me convencer de que, de fato, veremos algo de inovador por lá.

Mariana, minha esposa, tem uma agência de comunicação. Então, acabo presenciando clientes que chegam com este desejo, um sonho para eles, de ter a frase tosca e batida estampando as propagandas de sua empresa. Não importa o ramo: “Um novo conceito em atendimento psicológico”; “Venha conhecer um novo conceito de supermercado” ou “Em breve um novo conceito em saúde e nutrição”.

Fico imaginando o que seria um novo conceito na sala do psicólogo…. O paciente chega, o profissional está deitado no divã aos prantos. O paciente tenta acalmá-lo e percebe que seus problemas, afinal, não eram tão ruins quanto os de seu terapeuta. Sai de lá curado. No supermercado o conceito é novíssimo, muito ousado: você sobe no carrinho de compras, um funcionário te empurra pelos corredores e, como em um filme da Sessão da Tarde, você desliza suas mãos pelas prateleiras e enche o carrinho com todo tipo de produto. Mas tem um problema: você deve consumir tudo lá dentro e sair de mãos vazias. Por fim, a nutricionista também tem um novo conceito, que atrairá clientes do mundo todo em busca de seu método inovador: você está liberado para comer chocolates, frituras, carboidratos e quem engorda é a ela!

Brincadeiras à parte, sempre digo para a Mariana que não acredito em reinventar a roda. A roda está lá, funciona bem. O que precisamos é aprimorá-la. Colocar uma borracha para que ela não deslize na chuva. Tenho muito respeito pelo o passado e uma repulsa pelo pensamento que muitos têm de que tudo que é novo é melhor e mais eficaz, descartando o mérito daquilo que o precedeu. Então, você comerciante ou empreendedor que está lendo esta coluna e já utilizou ou pensou em utilizar a já cansada frase, não me odeie. Analise se seu modelo de negócio é realmente inovador. Se não for, abandone a ideia publicitária e foque em algo mais honesto e realista, como uma boa padaria: “o bom e velho pão francês”.

Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto*