João Ferreira: ‘Antielapídico’

Antielapídico

POLÍTICA O soro antielapídico é destinado ao “tratamento do envenenamento por serpente do gênero Micrurus, (coral verdadeira)”, de acordo com o Instituto Butantan.

De acordo com a bula do soro disponibilizada pela ANVISA, as toxinas do veneno são neutralizadas tão logo realizada a sua administração. Ainda de acordo com o referido órgão federal, “quanto antes a administração do soro for feita, maior é o seu potencial de tratamento”. Há recomendação existente na bula para que, sempre que possível, a serpente seja identificada para a escolha correta do tipo de soro a ser utilizado.

Ainda conforme a bula, o uso do soro antielapídico pode ser acompanhado de reações alérgicas de graus variáveis, tais como coceira e vermelhidão na pele, tosse seca/rouquidão, náuseas/vômitos e crise asmática. Reações graves são poucos frequentes e o choque anafilático (alergia grave) foi descrito de maneira bem rara. A perda da fala não foi identificada como causa da aplicação do soro. Também de acordo com a bula, as reações tardias são, em geral, aquelas que acontecem entre 5 a 24 dias após a administração do soro. Caracterizam-se por: febre, coceira, dores nas articulações, aumento dos gânglios e, raramente, comprometimento neurológico ou dos rins.

Embora não haja comprovações científicas, suspeita-se que o soro antielapídico possa ser utilizado contra a serpente-coronel, um espécime cada vez mais raro, mas ainda presente na fauna brasileira. Trata-se de um tipo matreiro de serpente, insidiosa, sórdida e com um veneno bastante potente.

A serpente-coronel gosta de atacar somente quando totalmente segura em seu habitat repleto de sabujos. É raro encontrá-la em ambientes adversos, principalmente em áreas rodeadas por urubus. Os urubus são seus predadores naturais, pois conseguem encontrar seu rastro com bastante facilidade. A serpente-coronel é bastante eficiente em encobrir seus vestígios.

A dieta da serpente-coronel inclui animais vertebrados, como os peixes, sapos, rãs, lagartos, algumas aves e mamíferos. Surpreendentemente, a serpente-coronel evita alimentar-se do rato-de-gabinete, um animal desprezível da natureza em razão da sua conduta traiçoeira.

Aos leitores, uma recomendação: se avistarem uma serpente-coronel, fujam para as montanhas.

Obrigado, Antiella

Idealizadora de vários projetos sociais em bairros carentes na cidade, a psicóloga Antiella Carrijo Ramos foi afastada da coordenação do CRAS Betinha, apesar do sucesso à frente do referido órgão de Assistência Social.

Antiella ajudou a dar voz, autoestima e visibilidade ao negro, ao pobre, à mulher, enfim, à população vulnerável da cidade, que mais precisa dos governantes.

Ao contrário de alguns políticos da cidade, que só agem na base do mau sentimento e da bílis, como diria o Ministro Luís Roberto Barroso, Antiella saiu agigantada da decisão apequenada de exonerá-la. Vários moradores dos bairros Divinéia e Bom Jardim protestaram em favor da mulher guerreira, algo raro em relação aos políticos.

Em seu avatar na rede social Facebook, Antiella carrega as palavras antifascista e antirracista. Ouso acrescentar que Antiella é, também, um antídoto contra maus governantes, que lembram dos pobres somente às vésperas das eleições. Antiella lembra dos pobres todos os dias. Por isso, obrigado, Antiella.

“Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado” (Mt 23:12).

João Ferreira é advogado em S. Cruz*