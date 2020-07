Moradores protestam contra demissão de Antiella, mas Otacílio mantém exoneração

Representantes das vilas Divinéia e Bom Jardim compareceram ao gabinete do prefeito na quarta-feira

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Moradores das vilas Divinéia e Bom Jardim protestaram, na tarde de quarta-feira, 1º, contra a demissão da diretora do ‘Cras Betinha’, Antiella Carrijo Ramos. Pacífico, o protesto aconteceu em frente à prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

O ato começou às 15h. Todos usavam máscaras e seguiam os protocolos de segurança para evitar eventual contágio do novo coronavírus. O vereador Cristiano Miranda (PSB), da base do prefeito Otacílio Parras (PSB) na Câmara, acompanhou os moradores na visita ao gabinete.

Representantes das vilas entraram no gabinete de Otacílio Parras por volta das 15h15 para tentar reverter a exoneração de Antiella. A reunião durou cerca de uma hora e meia, mas não gerou resultados. Na verdade, a revolta não é apenas pela saída de Antiella, mas pelo desmonte de toda a equipe do Cras, que foi transferida para outras unidades.

Enquanto o prefeito tentava contornar a situação dentro da prefeitura, manifestantes ecoavam gritos como “Volta, Antiella” em frente à prefeitura. Cartazes com frases de efeito e fotos de projetos do ‘Betinha’ também eram erguidos por moradores.

No gabinete, porém, a conversa era outra. O prefeito tentava convencer os moradores de que nada mudaria. “Ela não foi demitida. Isso é coisa da imprensa”, disse Otacílio, segundo relatos de quem esteve presente. Na verdade, Antiella foi, sim, exonerada do cargo de diretora do Cras — e permanecerá, portanto, apenas como psicóloga da instituição.

Parras tentou convencer os moradores de que tudo permaneceria da mesma maneira como antes. Segundo ele, Antiella segue tendo liberdade para executar os projetos.

O argumento não foi aceito pelos populares, uma vez que a equipe de Antiella também foi remanejada para outros Cras. Além disso, toda ação terá de ter aval da nova diretora do ‘Betinha’, Lorena Salandin Soares.

Em nenhum momento Otacílio Parras explicou o motivo pelo qual a administração decidiu fazer uma reestruturação nos Cras do município.

“Sem a equipe, ela não vai ter voz ativa”, disse uma manifestante durante o ato. Os demais concordaram.

Houve um momento em que, pela demora da reunião, manifestantes encontaram os cartazes na porta da prefeitura — que é transparente.

Um dos representantes da Divinéia, Jarbas Monteiro São Miguel, 47, admite que saiu frustrado da reunião na prefeitura. Antes de participar da reunião, ele ainda tinha expectativas de reverter a situação.

“Em time que está ganhando não se mexe. Não há nenhum nome que substitua Antiella”, disse Jarbas. Ele não descarta deixar de frequentar o Cras sem Antiella.

Após a reunião, moradores não esconderam a indignação. O vereador Cristiano Miranda tentou abafar o caso e reiterar a versão do prefeito de que nada mudaria. Recebeu críticas e, em entrevista à rádio Difusora na quinta-feira, 2, admitiu que a demissão da ex-diretora foi ‘inoportuna’.