Nayara Moreno: ‘Você vai mudar’

Você vai mudar

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

No meio da tortura que é conviver com o Coronavírus e todas as difíceis consequências do mesmo, uma notícia chamou a atenção (ou passou em branco, dependendo de seu nível de quarentena) sobre uma “nova” gripe suína, também com potencial de uma epidemia. Também surge na China, ou pelo menos é descoberta pelos pesquisadores chineses.

As informações sobre ela ainda são escassas. E o objetivo desta coluna não é abordar essa doença. Hoje eu queria conversar com você, caríssima leitora e caro leitor, sobre um risco a qual todos nós corremos: a vida ameaçada por novos vírus e bactérias para sempre.

Mutações de tudo isso que hoje lutamos em combater nos mostram nossa fragilidade perante a inimigos ocultos. E por isso mesmo, a melhor maneira de saudarmos a vida e nos prepararmos para o que ainda podemos enfrentar é mudando nossa vida.

Mas não mudando por um tempo. Mudando para sempre. Mudando pra valer, e não fingindo que mudamos. Isso vai muito além de hábitos higiene, de máscara, de álcool gel.

Esse processo passa por uma alteração radical e essecial de nossas relações humanas. Respeitar o espaço (físico e sentimental) das pessoas, abrir mão, em alguns momentos, de atividades de lazer, ter paciência para entender que algumas chateações são necessárias para garantir uma boa saúde. Entender o tédio como algo natural nesta nova vida. Incorporar os cuidados em nossos hábitos cotidianos. A ponto de que comprar máscaras seja tão normal como comprar meias.

Muitos dizem que a vida pode se tornar mais chata. Talvez, no princípio. Mas a adaptação nos faz enxergar mais benefícios do que sofrimento.

Não é questão de pensar e temer Coronavírus ou a “nova gripe suína”.

É questão de respeito a sua saúde e a de quem está próximo. Negligenciar seu corpo não será só uma decisão individual. Será uma preocupação coletiva.

Pense na vida com carinho. Use máscara.

Nayara Moreno é enfermeira pós-graduada e Responsável Técnica pela AleNeto Enfermagem*