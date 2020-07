Pascoalino: ‘Paraísos de cinco reais’

Paraísos de cinco reais

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Diante das paisagens que aquele homem sentado no chão ia criando com as mãos, dona Maria Antonia, moradora da Vila Brasil, comentou: “Ah! Eu queria morar é num lugar assim”. E, resignada, concluiu sua própria frase: “… mas acho que esses lugares só existem mesmo na cabeça dele”. Durante duas semanas não faltou público nem opiniões como essa na rodinha que se formava em volta de Luiz Ferreira na praça. Ele chegava por volta das dez, quando não se atrasava na fila do banco ou do Correio. Estendia sua traia e começava a pintar, sentado no chão, desafiando a compreensão da plateia. Permanecia naquela posição até às cinco da tarde, sem nenhum apoio, zombando dos fundamentos da ortopedia.

Com os primeiros curiosos apareciam os meninos que de tanto reparar acabaram pegando gosto pela coisa. “Deve ser assim com as drogas”, pensei quando vi chegarem dois com os quadrinhos que tinham feito em casa com sobras de tinta que ganharam do pintor no dia anterior. Uma senhorinha também trouxe para ele ver o azulejo que a neta de 10 anos pintou. “Não leva não, ele vai dar risada de mim”, teria dito a menina, segundo a avó faladeira. “Diz pra ela que eu não ri do quadrinho dela, não. Tá muito bom”. Miguel, proprietário do lava-rápido da esquina, abastecia o artista com café em copinhos descartáveis, duas ou três vezes ao dia. Já tinha comprado 25 quadrinhos quando, insatisfeito, apareceu com um azulejo maior, de 45×60, para o pintor embelezar mais a sala da sua casa.

Luiz Ferreira me contou que começou de motorista em linhas informais pelo sul do país. Deu para isso até o dia em que o ônibus quebrou nas proximidades de Mar del Plata. “Um caminhoneiro que me acudiu disse que seguindo a pé por uns dois quilômetros eu encontraria abrigo em uma aldeia. Eu fui andando naquela direção e, do nada, comecei a ver umas casinhas esquisitas. Aí veio um índio semi-nu, e eu pensei: como é que eu vou me entender com ele se eu não falo argentino e nem índio?”

Luiz Ferreira me contava a sua história como se estivesse pintando um novo azulejo. “Depois, eu cheguei aonde morava um índio bem velhinho, que já deve ter morrido. Vi que ele estava pintando. No dia seguinte, eu quis saber como era aquilo e ele me mostrou que usava a mesma tinta com que pintava o próprio corpo. Peguei a tinta e o índio velho esfregou a minha mão numa folha de bananeira. Começou a sair aqueles riscos bonitos. Quando vi, minha paisagem estava bonita igual às dele”.

Isso tinha sido há mais de 30 anos. Desde então, Luiz Ferreira e família viveram das caixas de azulejos brancos que ele levou aos prováveis ou improváveis estados brasileiros e a toda América do Sul, começando pelas Guianas, depois de se perder em rios da Amazônia. Dia sim, dia não, ele depositava algum dinheiro para a mulher e as filhas que viviam em Santo André.

Luiz Ferreira trabalhava sobre azulejos brancos, sem pincéis. Para fazer o céu, usava a palma da mão. Para riscar uma árvore, usava palito de dente. Para o mar sem fim, apenas o dedo indicador. Para as montanhas, o dedo médio. As pedras da encosta ele fazia com o dedinho. Para cachoeira, usava um cartão telefônico. Com escova de dente, Luiz enchia o céu de estrelas. Passarinhos ele fazia com aqueles palitos que mulher prende o cabelo. A lua, com um cotonete improvisado. Portas, janelas e cercas imensas ele erguia com palito de espetinho. Para o arvoredo em flor, uma velha esponja de lavar louça. E quando dava o quadro por pronto, Luiz emoldurava tudo com a unha do polegar revestida num guardanapo imundo. “Eu tiro essas paisagens do nada”, dizia para satisfazer os curiosos.

O contato direto com o chumbo da tinta a óleo já tinha feito os seus estragos naquele Candinho itinerante quando o conheci. Ainda que suas paisagens lembrassem a costa da Nova Zelândia ou da Escócia, a cartela de Fenergan me fez pensar no menino de Brodósqui. Luiz Ferreira vendia cada uma de suas paisagens improváveis por cinco reais. Quando aparecia na praça, pelas dez da manhã, já trazia algumas feitas à noite no hotelzinho mais barato da cidade. Mas preferia mesmo era pintar na hora, para os incrédulos transeuntes que arrebatados procuravam no bolso da calça um pouco de coragem para comprar.