Prefeito anuncia como “provável” a reabertura do comércio na segunda-feira

Apesar dos 335 casos positivos de covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo, o prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que há uma tendência de estabilidade nos índices da doença no município. Assim, ele admitiu que o comércio poderá reabrir as portas a partir da próxima segunda-feira, 20, com todas as cautelas e cuidados para se evitar a contaminação.

Ele explicou que, no final desta semana, serão completados os 14 dias da nova quarentena imposta pela administração. No entanto, pediu ainda mais rigor nas medidas sanitárias. “Aquele feriado prolongado fez com que muitas pessoas viajassem para fora e outras viessem para cá, o que repercutiu no grande número de positivos e internados há duas semanas, levando ao fechamento do comércio”, disse

No entanto, Otacílio afirmou que os índices melhoraram, mas é preciso completar o ciclo de 14 dias neste domingo. “E a continuarem os dados como estão, provavelmente iremos liberar o comércio na próxima segunda-feira, da forma como estava há duas semanas. Digo provavelmente, quase com certeza, mas é claro que ainda dependeremos dos números que serão apresentados durante a semana”, disse.

De acordo com o prefeito, se a estabilidade não se confirmar, todo o esforço dos últimos dias será “tempo perdido”.

Mas se o cenário for positivo, Otacílio disse que o comércio será autorizado a reabrir as portas na próxima segunda-feira, inclusive academias, salões de beleza e barbeiros. “Mas tudo com rígido controle, como estava anteriormente”, alertou.