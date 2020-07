Academia pede liminar para reabrir

Empresa diz decreto federal considerou serviço como essencial e que teria permissão

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Sport Center Academia de Santa Cruz do Rio Pardo entrou com pedido liminar na Justiça para que possa abrir as portas a seus clientes. A ação está com o juiz Antônio José Magdalena, que até a conclusão desta edição não havia proferido decisão definitiva.

A academia argumenta que o decreto do prefeito Otacílio Parras (PSB) — a quem acusa de “abuso de poder” —, que determina o fechamento das academias afronta norma do Governo Federal, que considera o serviço essencial.

A Sport Center também afirma que possui uma área ampla que garantiria a seus usuários manter o distanciamento social. Com número reduzido a 15 clientes por vez conforme decreto municipal, o metro quadrado por usuário seria de 23,83, sustenta o estabelecimento.

Além disso, a academia diz que seus frequentadores são apenas usuários matriculados e que, desde o início da pandemia, não aceitou o cadastro de mais ninguém.

O pedido também questiona o fato de que as igrejas têm permissão para celebrar cultos religiosos desde que respeitadas as normas de segurança. “É um ato discriminatório, pois as igrejas não são essenciais à saúde”, argumenta a academia.

Segundo a ação, o crescimento nos casos da covid-19 em Santa Cruz aconteceu sobretudo quando os serviços não essenciais voltaram a abrir.

Durante o período de fechamento do comércio, diz o advogado Emerson Sakoda, o aumento no número de casos somava cerca de um por dia. Na época, porém, as academias estavam autorizadas a funcionar com protocolos. Ele argumenta que academias não são responsáveis pelo aumento nos casos.

O pedido também aponta para os compromissos financeiros da academia e diz que “há uma cadeia que depende economicamente da receita que esse serviço recolhe, de modo que não deve ser prejudicada por questões de ordem discricionária”.

O advogado também aponta para uma decisão do Tribunal de Justiça que deu acolheu um recurso de uma outra academia que pedia para funcionar com protocolos. O resultado da Sport Center deve sair ainda nesta semana.

Empresas de Santa Cruz e região já entraram na Justiça com pedidos semelhantes desde que decretos municipais passaram a restringir seu funcionamento.

Quando uma norma do município proibiu o funcionamento de postos de combustível 24 horas, por exemplo, o Auto Posto Express conseguiu liminar na Justiça para poder funcionar neste cronograma.

Um outro decreto que proibiu supermercados de vender produtos que não sejam de higiene ou alimentação também foi contestada pela rede Avenida. Neste caso, porém, a Justiça não concedeu o pedido.