Capivaras do lago de Ipaussu estavam contaminadas, conclui estudo

Técnicos da Unesp avaliam que animais tiveram contato com bactéria; prefeito afirma que capivaras devem ser sacrificadas

As capivaras que habitavam o entorno do lago central de Ipaussu estavam contaminadas pela bactéria que transmite a febre maculosa. A conclusão é de um estudo coordenado pela Unesp de Botucatu. A maculosa matou pelo menos quatro pessoas no município — duas delas eram crianças.

Os testes tiveram início em março, quando os animais passaram a ser monitorados. O resultado dos exames apontou que 36 das 70 capivaras do lago estavam infectadas pela bactéria.

O próximo passo é decidir o que fazer com os animais. O prefeito Sergio Guidio (PSDB) vê no abate a única solução. Guidio chegou a promover uma carreata contra as capivaras do lago.