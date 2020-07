Cartas do Leitor: Edição de 12 de julho de 2020

A Revolução de 32 e a

participação de Santa Cruz

No dia 9 de julho é comemorado, a nível estadual, o levante da Revolução Constitucionalista de 1932, também chamada de Guerra Paulista. Afinal, o que fora este evento tão importante que se tem até um feriado em sua memória? Esta importante data é considerada feriado desde 1997 e ainda pouco se sabe e pouco se lembra sobre do que se trata.

A Revolução Constitucionalista é o nome dado a um processo histórico de guerras armadas em grande parte do estado de São Paulo e algumas regiões do Paraná contra o governo de Getúlio Vargas. Tal evento é carregado de símbolos, discursos e memórias (cuidadosamente construídas) acerca de um levante que foi responsável pela Constituição de 1932, por isso o nome.

A partir de então houve conflitos entre os grupos políticos em busca da construção de uma determinada memória carregada de interesses, através de símbolos ideológicos e hegemônicos constituíram uma identificação paulista que possuiu o intuito de dar um sentido de unidade para o estado de São Paulo. Um exemplo disso é o nome dado ao levante como sendo uma Revolução, uma vez que esta palavra tenha sentido contrário à ordem, levando em consideração que se lutava para uma nova Constituição podemos notar o grande poder que o simbolismo teve para incumbir no imaginário da população um significado que se pretendia de acordo com certos interesses políticos, como mencionado.

Santa Cruz do Rio Pardo, assim como alguns outros municípios da região tiveram efetiva participação nessa guerra enviando alguns soldados e ajuda para o combate. A imprensa da época tivera o papel fundamental de estimular pessoas voluntárias a entrar para o Batalhão local onde eram encaminhados para treinamento em Chavantes antes de irem para os campos de batalha. Tal participação tivera um importante aspecto político para a cidade sendo também, como no resto do estado, carregado de tensões e símbolos que regeram tal atuação.

Se faz de extrema importância a preservação da memória para a população além de entender como se deu a participação dos santa-cruzenses nesse importante fato que faz parte da História do município desvendando os simbolismos presente em nosso tempo.

Natália Miranda Ferreira é graduanda em História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná

Fotos do Leitor

A “Casa Oliveira”

— Por Edilson Arcoleze:

A Casa Oliveira, a tradicional “Loja do Guin”, ficava na rua Conselheiro Dantas, 924, no centro comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Trabalhava com vendas de sapatos e chapéus. Foi inaugurada no ano de 1924, sendo proprietário José Venâncio de Oliveira, o “Guin”. Ele era filho de Venerando Marques de Oliveira e de Anna Franciscas de Jesus. Foi casado com Sebastiana Ferrazini de Oliveira, filha de Angelo Ferrazini e de Maria Ferrazini. Ela faleceu em 1970 com 64 anos, enquanto “Guin” morreu em 1984, quanto tinha 84 anos de idade. Após o falecimento, a loja ficou com os filhos José Carlos, falecido em 2015; Angelo, o popular “Gim”; Álvaro, falecido em 2018; Maria Aparecida; Antonio Carlos e Gilberto. A empresa fechou as suas portas há alguns anos. Colaborou com informações o meu prezado amigo Angelo de Oliveira.