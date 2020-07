‘Costureira mirim’ faz doação de R$ 800 para o Centro Social

Glória, de apenas nove anos, doou renda de seu ‘bazar’ à instituição

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Desde 2017, quando tinha apenas seis anos, a estudante Glória de Giácomo Martins promove um “bazar” para vender panos de prato que ela mesmo confecciona em máquinas de costura. A menina aprendeu a arte com a avó, que morreu no mesmo ano, após um período de internação. Glória, então, decidiu que os ensinamentos seriam revertidos em doações para entidades assistenciais.

Glória já faz duas doações em dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia. Na semana passada, foi a vez do Centro Social São José, instituição fundada pelo saudoso Frei Chico, receber R$ 800, o resultado quase total da venda dos panos de pratos em alguns meses. “Ela tinha um dinheirinho como inventivo, para comprar o material e doa o restante”, conta a mãe Adriane Cristini. Claro que a professora acompanha a filha durante as costuras, lembrando que Glória é uma criança manuseando uma máquina.

A entrega da renda do “bazar” — agora virtual devido à pandemia — aconteceu na tarde de terça-feira, 7. Junto com os pais Adriana e Marcos, a pequena Glória, 9, entregou o envelope com os R$ 800 à presidente da instituição, Mônica Brandini. De quebra, presenteou os presentes com toalhinhas — uma das novidades da “costureira mirim” — e panos de prato.

A estudante contou que escolheu o Centro Social para fazer a doação em conjunto com a família. “Comecei a fazer os panos desde o começo do ano”, disse. Com a pandemia, ela não promove mais o “bazar” físico, mas possui uma agenda com os nomes das “amigas da mamãe”. A “negociação” é fechada por telefone.

Glória, por sinal, já escolheu a próxima instituição a ser beneficiada com a renda de seu bazar. “Será a Apae. Eu quero conhecer”, disse, feliz por ter ganhado um curso de corte e costura na escola RegiMalhas.

Para Mônica Brandini, dirigente do Centro Social, o ato da pequena Glória emociona a todos. “É uma lição para todos nós, adultos”, avaliou.

* Colaborou Toko Degaspari